Un incendie lundi soir à l’usine Papiers White Birch de Québec n’a pas fait de blessé

QUÉBEC — Un incendie qui n’a pas fait de blessé a éclaté en fin de soirée, lundi, aux imposantes installations de l’usine Papiers White Birch située sur le boulevard des Capucins, à Québec.

Trois alarmes ont dû être déclenchées pour qu’une cinquantaine de pompiers du Service de protection contre l’incendie de Québec puissent maîtriser l’incendie.

L’incendie a débuté vers 22h30 dans le secteur de la cartonnerie où se trouvait une dizaine de travailleurs. Les premiers pompiers arrivés sur les lieux ont observé une bonne quantité de fumée au deuxième étage et ont pu déterminer que le feu provenait d’une machine.

D’autres pompiers ont ensuite positionné des échelles sur les véhicules d’élévation à la toiture.

Un peu plus de deux heures après le début du sinistre, la situation est déclarée maîtrisée.

Un membre du Commissariat aux incendies s’est rendu sur les lieux.

L’usine du boulevard des Capucins a été construite en 1927. On y fabrique du papier journal et des grades de papier commercial avec une capacité annuelle combinée de plus de 250 000 tonnes métriques.