Un homme perd la vie dans un accident sur la route 391 à Rouyn-Noranda

MONTRÉAL — Un homme de 23 ans a perdu la vie dans un accident impliquant deux véhicules sur le boulevard Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon les premières informations recueillies par la Sûreté du Québec, il pourrait s’agir d’une collision face à face, a indiqué la porte-parole Hélène St-Pierre. L’alcool pourrait être en cause.

L’événement s’est produit vers 1 h 30 dimanche sur la route 391, aussi appelé boulevard Témiscamingue, à la hauteur rang du Versant, au sud de la ville d’Abitibi-Témiscamingue.

À la suite de l’impact, un des deux véhicules a pris feu. La conductrice, âgée de 22 ans, aurait été éjectée du véhicule et a subi des blessures graves. Elle était accompagnée d’un homme de 23 ans dont le décès a été constaté sur place.

Le conducteur de l’autre véhicule, un homme de 22 ans, a quant à lui subi des blessures graves et a été transporté à l’hôpital.

Les trois personnes sont de Rouyn-Noranda.

Un enquêteur et un agent reconstitutionniste en collision de la SQ sont sur place pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet événement.

Dimanche matin, la route 391 était fermée à la circulation et un détour a été mis en place par le rang de la Carrière.

