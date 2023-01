Un groupe antiraciste réclame une enquête publique indépendante

MONTRÉAL — Un groupe de pression contre le racisme demande au gouvernement québécois de lancer une enquête indépendante publique dirigée par un coroner sur la mort d’un homme noir alors qu’il était illégalement détenu à la prison de Bordeaux, peu avant Noël.

Nicous D’Andre Spring, âgé de 21 ans, est mort le 24 décembre après que des gardiens lui eurent mis un masque anti-crachat sur le visage et aspergé de gaz poivré à deux reprises. Il est décédé à l’hôpital où il avait été transporté.

Un juge avait pourtant la veille ordonné la libération de M. Spring et de deux autres détenus de l’Établissement de détention de Montréal

La Coalition rouge, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux proches de M. Spring, a tenu samedi une conférence de presse au cours de laquelle elle a formulé un certain nombre de demandes. Elle a réclamé une enquête et que toutes vidéos pertinentes soient remises à la famille.

Le groupe demande aussi une autopsie indépendante et la création d’un comité de surveillance citoyenne pour les prisons provinciales.

«L’idée ici est une question de confiance, a déclaré Alain Babineau, ancien agent de la GRC et directeur du profilage racial de la Coalition rouge. Lorsque la communauté perd confiance dans les institutions gouvernementales, y compris les personnes qui y travaillent, elle ne croit rien de ce qui sort du gouvernement.»

Le fait d’avoir une enquête indépendante et une autopsie «donneront un peu de répit et de réconfort à la famille, car nous obtiendrons enfin la bonne réponse à nos questions», selon M. Babineau.

Le fondateur de la Coalition, Joel DeBellefeuille, a déclaré qu’il était important que la famille ait des réponses sur ce qui s’est passé au Centre de détention de Montréal, également connu sous le nom de prison de Bordeaux.

«Il est inconcevable et inimaginable qu’ils soient tourmentés par cette angoisse au quotidien sans réponses, a-t-il dit. Un jeune homme noir a perdu la vie à cause de défauts cléricaux et d’un manque de jugement. Comment allons-nous, en tant que communauté, faire en sorte que rien — je n’ai dit rien — comme cela n’arrive à nouveau à aucun de nos proches ?»

M. Spring a été arrêté par la police de Montréal le 20 décembre et transféré le 24 décembre à l’hôpital, où il est décédé. Il a comparu devant le tribunal le 23 décembre pour avoir agressé un agent de la paix, harcèlement criminel et possession d’une arme dans un dessein dangereux. Il faisait également face à deux chefs d’accusation de non-respect d’une condition de libération. Il avait plaidé non coupable de toutes les accusations.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a qualifié la détention de M. Spring d’illégale parce qu’un juge a ordonné sa libération le 23 décembre, mais qu’il était toujours derrière les barreaux le lendemain lorsqu’il a subi des blessures entraînant sa mort.

Dans une entrevue plus tôt cette semaine, le chef du syndicat représentant les gardiens de la prison de Montréal a déclaré que les membres avaient mis un masque anti-crachat sur le visage de M. Spring parce que la façon dont le détenu parlait faisait que la salive était dirigée vers les gardiens. Mathieu Lavoie du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec a également déclaré que les gardiens avaient utilisé du gaz poivré sur M. Spring parce qu’il ne se serait pas calmé.

M. Lavoie a expliqué que M. Spring était entré en conflit avec des personnes dans une unité carcérale et qu’il était transféré dans une autre partie du centre de détention lorsque l’altercation avec les gardiens s’est produite. Il était probable que le masque anti-crachat était encore présent lorsque les gardes ont pulvérisé M. Spring une première fois avant qu’il ne soit à nouveau pulvérisé dans une douche de décontamination avant d’être transféré dans une cellule d’isolement.

Les services médicaux ont été appelés peu de temps après et les gardes ont tenté des manœuvres de réanimation sur M. Spring.

Depuis le décès, un gestionnaire et un agent des services correctionnels ont été suspendus. Une enquête administrative est en cours par la prison, la Sûreté du Québec mène une enquête criminelle et le coroner enquête également sur les circonstances de la mort de M. Spring.

Plus tôt cette semaine, la Coalition rouge a déclaré qu’elle avait l’intention de déposer une plainte auprès de l’ombudsman du Québec afin d’obtenir plus de réponses pour la famille de M. Spring. M. Babineau a souligné l’importance de mener l’enquête dans une «optique de discrimination systémique».

La Coalition est catégorique sur le fait que la mort de M. Spring est un autre exemple de racisme systémique dans le système correctionnel de la province. Le premier ministre François Legault et son gouvernement de la Coalition Avenir Québec ont à plusieurs reprises rejeté l’idée que le racisme systémique existe dans les institutions provinciales.

David Austin, professeur à l’Université McGill de Montréal et membre de la communauté noire, a expliqué que la mort de M. Spring faisait partie d’un schéma continu de violence dans les gardes à vue et les prisons. Il a ajouté que si le cas de M. Spring est le point de départ, une enquête publique devrait aller au-delà d’un cas individuel et examiner les problèmes structurels et systémiques qui l’ont facilitée.

«Nous savons que le profilage est un problème permanent, nous savons que les personnes noires sont arrêtées, détenues et incarcérées de manière disproportionnée, tout cela est factuellement vrai… ce n’est pas nouveau, a indiqué M. Austin. Donc, la prochaine étape consiste à résoudre les problèmes structurels… sinon nous passerons d’un cas individuel à l’autre, ce qui a été le schéma en cours.»

Les proches de Nicous D’Andre Spring devaient participer à la conférence, mais ils se sont abstenus sous les conseils de leur avocat.

«C’était une décision de dernière minute et nous la respectons», a conclu M. Babineau.