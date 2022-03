Un front commun élargi dans le secteur public? Pas gagné d’avance

MONTRÉAL — L’idée de constituer un front commun élargi pour la prochaine négociation du secteur public n’est pas gagnée d’avance, alors que la FAE se dit «capable de négocier seule» et que le syndicat des fonctionnaires n’a même pas encore réglé sa précédente convention collective. Le syndicat des professionnels, toutefois, est ouvert à l’idée.

Quant à la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé), qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, elle n’a pas voulu commenter le dossier, lorsque jointe jeudi.

La Presse Canadienne a révélé mercredi que les trois centrales syndicales, la CSQ, la CSN et la FTQ, s’affairent présentement à tenter de reconstituer un front commun en vue de la prochaine négociation des conventions collectives.

Celles-ci arriveront à échéance en mars 2023 et, en vertu des règles, les demandes syndicales doivent être déposées dès octobre prochain.

Or, certains, comme la FTQ, sont ouverts à l’idée de former «une alliance la plus large possible», ce qui inclurait d’autres organisations syndicales en plus des trois centrales.

En entrevue jeudi, la présidente du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, Line Lamarre, s’est montrée ouverte à l’idée d’un tel front commun élargi.

«C’est une option qu’on doit prendre en compte. Bien sûr, on doit consulter nos instances. Mais on doit au moins envisager cette possibilité-là. Je vais être ravie de discuter avec mes collègues des autres centrales syndicales. Mais l’organisation SPGQ va aussi écouter la volonté de ses membres.et de ses instances, à savoir quel est le meilleur véhicule pour mener à bien cette négociation», a résumé Mme Lamarre.

«Ne perdez pas de temps»

C’est un tout autre son de cloche à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), où le président, Sylvain Mallette, n’a guère manifesté d’enthousiasme.

«Je les invite à ne pas perdre de temps à essayer de nous joindre sur cette question-là, a laissé tomber M. Mallette en entrevue. Il y a des gens qui pensent à nous, mais nous, on ne pense pas à eux.

«Ça ne fait pas partie de notre grille d’analyse, parce qu’on est capable de négocier seul. On a fait la démonstration à plusieurs reprises qu’on était en mesure de négocier sur nos propres bases», ajoute M. Mallette.

Pour ce qui est du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, son président général, Christian Daigle, ne dit pas non. Mais son syndicat vient à peine de se doter d’un mandat de 10 jours de grève, parce qu’il n’a toujours pas conclu d’entente pour la convention 2020-2023. Négocier deux conventions en même temps serait donc compliqué dans son cas.

«Chez nous, ça n’a pas été discuté et on a des préoccupations qui sont ailleurs présentement», a-t-il expliqué.

Quant à l’APTS, son président Robert Comeau avait manifesté de l’intérêt, en entrevue mercredi. «C’est essentiel qu’on ait un front commun le plus large possible», avait-il affirmé.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) avait conclu une alliance avec la FIQ, lors de la dernière négociation, mais celle-ci n’a pas tenu le coup. Hormis cette alliance FIQ-APTS, il n’y avait pas eu de front commun intersyndical, ce qui a allongé et compliqué les négociations.

Ces négociations concernent plus d’un demi-million d’employés de l’État.

