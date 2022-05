Un chauffeur de limousine témoigne au procès de Jacob Hoggard

TORONTO — Un chauffeur de limousine qui a raccompagné l’une des plaignantes a témoigné, mercredi, au procès du chanteur du groupe rock Hedley, Jacob Hoggard.

Steven Wigoda a affirmé que la plaignante, qui était âgée de 16 ans au moment des événements, était «très silencieuse» lorsqu’il l’a récupérée à l’hôtel où se trouvait le chanteur, en 2016. Elle avait cependant l’air normale lors du voyage jusqu’à son domicile au nord de Toronto, a-t-il dit.

Plus tôt mercredi, les procureurs ont complété le contre-interrogatoire de Hoggard, qui a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et d’un de contacts sexuels, une accusation liée à des attouchements sexuels d’«une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans».

La Couronne allègue que le chanteur a violemment violé à répétition deux femmes lors de deux incidents distincts à l’automne 2016.

Les plaignantes ont affirmé au tribunal qu’elles pleuraient et qu’elles avaient dit «non» lors des rencontres, qui ont eu lieu dans un hôtel de la région de Toronto.

Au cours de son témoignage, mardi, Hoggard a déclaré que les deux rencontres sexuelles avec les plaignantes étaient consensuelles et passionnées. Il a indiqué avoir perçu des indications verbales et non verbales qui laissaient croire que les deux plaignantes étaient consentantes.