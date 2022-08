Un centre sportif et communautaire du Centre-Sud devient le Centre Yvon Deschamps

MONTRÉAL — Le nom déjà immortel d’Yvon Deschamps se voit désormais inscrit dans le patrimoine immobilier montréalais.

Le centre de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) portera désormais le nom de Centre Yvon Deschamps.

L’annonce doit en être faite mercredi par l’Association et la Fondation Yvon Deschamps en présence de l’illustre monologuiste, qui est aujourd’hui âgé de 87 ans.

L’Association voulait ainsi souligner ce qu’elle qualifie «d’incommensurable dévouement, d’engagement sans compromis et d’apport de générosité sans bornes» dont a fait preuve M. Deschamps au fil des ans.

Par le biais de la Fondation qui porte son nom, l’humoriste a toujours soutenu «le principe d’accessibilité aux loisirs sportifs et culturels pour tous, la persévérance, la réussite scolaire et le développement d’habiletés sociales, tout en participant à la lutte à la pauvreté en soutenant les programmes du centre», souligne l’Association dans un communiqué.

L’objectif de l’ASCCS, qui a vu le jour en 1974, est d’offrir des occasions aux jeunes du quartier Centre-Sud de pratiquer des sports et des loisirs dans un environnement encadré et sécuritaire, et ainsi leur donner une alternative à la rue.

Yvon Deschamps s’est joint à l’Association en 1985 à titre de président de la campagne de financement et son engagement ne s’est pas démenti depuis.

Par ailleurs, la Fondation profite de l’occasion pour annoncer que le spectacle bénéfice Yvon Deschamps Intemporel qui aura lieu au Casino de Montréal le 19 septembre prochain sera également disponible en web diffusion sur la plateforme www.comediha.tv.

Ce spectacle, animé par Benoît Brière, mettra en vedette une quinzaine d’artistes, dont Martin Matte, Stéphane Rousseau, Lise Dion et Emmanuel Bilodeau, qui interpréteront des monologues et chansons d’Yvon Deschamps. Les profits de l’événement seront versés à la Fondation.