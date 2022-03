Un centre de soins en santé mentale pour adolescents sera inauguré lundi à Montréal

MONTRÉAL — L’Hôpital de Montréal pour enfants inaugurera lundi prochain le Centre spécialisé en santé mentale pour adolescents, appelé le SPOT Montréal, appelé à soutenir annuellement 1000 adolescents qui ont envisagé ou tenté de se suicider.

Le SPOT Montréal offrira une alternative à l’hospitalisation qui permettra aux adolescents de continuer à fréquenter l’école et de poursuivre leurs autres activités.

On proposera jusqu’à 12 semaines de thérapie personnalisée et intensive afin d’aider à atténuer la crise suicidaire et de fournir des techniques pour faciliter la gestion de la détresse psychologique. On veillera aussi à ce que ses patients et leur famille effectuent une transition en douceur vers les services communautaires pour un soutien continu.

L’Hôpital de Montréal pour enfants affirme que depuis le début de la pandémie de COVID-19, la détresse chez les enfants et les adolescents a augmenté à un rythme alarmant.

Entre 2020 et 2021, le nombre de jeunes et leur famille qui se sont tournés vers l’urgence de cet hôpital pour des problèmes psychosociaux et psychologiques a bondi de 35 %.

Dans un rapport publié à la fin de janvier, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a constaté que le nombre d’adolescentes qui ont visité les urgences du Québec après avoir tenté de se suicider a augmenté de 23 % en 2021.

L’Hôpital de Montréal pour enfants ajoute qu’en moyenne, le temps d’attente pour des services communautaires en santé mentale est de six mois. Le SPOT Montréal a pour objectif d’évaluer ses jeunes patients dans les 72 heures après qu’ils aient été référés par les spécialistes de l’urgence de l’hôpital.

Le coût de conception et de construction du SPOT Montréal ainsi que de la prestation de sa gamme de services est de 12 millions $ sur dix ans. Or, en six mois, La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a amassé 12 millions $ pour Le SPOT Montréal.