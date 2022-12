Un carambolage survenu près de Calgary fait un mort et neuf blessés

AIRDRIE, Alb. — Une personne est morte et neuf autres ont été blessées dans un carambolage qui a impliqué plus d’une dizaine de véhicules près de Calgary, en Alberta, mardi soir. Les mauvaises conditions météorologiques seraient à l’origine de cet accident majeur.

Selon les premiers éléments d’enquête, cinq berlines, quatre camionnettes, trois véhicules utilitaires sport, une fourgonnette et un camion-remorque ont été impliqués, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les enquêteurs de la GRC étaient toujours sur place en milieu de journée, mercredi, et la circulation a pu reprendre lentement mais sûrement. Les mauvaises conditions routières, en raison de la météo défavorable, semblent être à blâmer dans cet incident.

Jeff McIntosh, un photographe indépendant qui travaille avec La Presse Canadienne, est l’un des conducteurs impliqués dans l’accident. Il a souligné qu’il y avait un brouillard épais qui l’a empêché de voir les véhicules qui étaient déjà entrés en collision un peu plus loin devant lui.

«J’ai fini par m’arrêter à droite d’où un feu était en train de prendre naissance, et les flammes sont devenues de plus en plus grosses», a raconté M. McIntosh.

Le photographe, comme plusieurs autres automobilistes à ce moment-là, tentait de rentrer chez lui après le match des Flames de Calgary.

S’il s’en est tiré avec seulement quelques égratignures, son véhicule n’a pas eu autant de chance.

«C’est une perte totale, a avoué M. McIntosh. Tous les coussins gonflables se sont déclenchés et il était près du feu, donc je suis sûr qu’il est brûlé d’un côté.»

Les autorités ont confirmé un décès sur place, après l’accident, et neuf personnes ont été transportées par ambulance vers des hôpitaux pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

«Les conditions routières sont encore mauvaises, donc nous continuons de recommander aux gens d’éviter de se déplacer si possible», a mentionné la GRC dans un communiqué.

«Si vos déplacements sont inévitables, veuillez faire preuve de prudence et conduire en fonction des conditions routières.»