Un Canadien est menacé d’expulsion pour avoir dansé nu sur un volcan sacré à Bali

VANCOUVER — Un homme de Vancouver risque d’être expulsé de Bali, en Indonésie, pour des allégations selon lesquelles il aurait dansé nu sur un volcan sacré, en violation des lois de ce pays.

Selon la traduction d’un communiqué du ministère indonésien de la Loi et des Droits de la personne, Jeffrey Douglas Craigen, âgé de 33 ans, est accusé d’avoir réalisé une «vidéo immorale sur le mont Batur», et de porter gravement atteinte à la culture balinaise.

«Le directeur régional du ministère à Bali, Jamaruli Manihuruk, a déclaré que si ledit étranger est reconnu coupable de cette violation, une mesure administrative d’immigration sera prise contre lui sous la forme d’une expulsion», indique le communiqué.

«Un agent d’immigration a le pouvoir de prendre des mesures administratives contre des citoyens étrangers qui participent à des activités dangereuses sur le territoire indonésien et sont considérés comme une menace pour la sécurité et l’ordre publics, ou en violation des réglementations et des lois.»

Affaires mondiales Canada a déclaré vendredi dans un communiqué qu’Ottawa était au courant d’un incident impliquant un Canadien en Indonésie. Les responsables consulaires étaient en contact avec les autorités locales à propos de cette affaire, a-t-on indiqué. Pour des raisons de confidentialité, aucune autre information ne pouvait être divulguée.

L’ambassade d’Indonésie au Canada n’a pas retourné les demandes de commentaires.

Dans une vidéo qui avait été publiée sur le compte Instagram de M. Craigen, mais qui a depuis été supprimée, on le voyait exécuter, nu, le haka, cette danse cérémonielle maorie, sur le mont Batur, un volcan actif considéré comme un site sacré en Indonésie.

Le communiqué des autorités indonésiennes indiquait que M. Craigen voulait présenter une nouvelle demande de visa et que son passeport avait été saisi. Il a été invité à se présenter lundi au bureau de l’immigration de Denpasar, a-t-on ajouté.

Alors que les autorités indonésiennes n’ont pas précisé l’endroit où il est détenu, M. Craigen, un acteur et soi-disant «guérisseur corps-esprit», a déclaré qu’il était «dans l’immigration».

Dans une vidéo distincte de 18 minutes, publiée sur Instagram mardi, M. Craigen explique qu’il ne voulait pas offenser les Maoris ou manquer de respect aux Balinais. Il soutient qu’il ne «sait pas vraiment» ce qu’il a fait «ou non».

«Mon intention était juste de me sentir vivant parce que je me suis senti mort à l’intérieur pendant si longtemps», dit-il.

En 2015, deux résidents de la Saskatchewan avaient été détenus en Malaisie à la suite d’allégations selon lesquelles ils auraient posé nus sur le mont Kinabalu, le plus haut sommet du pays, quelques jours avant qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 ne tue 18 alpinistes sur cette montagne.