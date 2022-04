Un blizzard printanier dans les Prairies amène beaucoup de neige et de forts vents

WINNIPEG — De la neige abondante et des vents forts se sont combinés mercredi dans un blizzard printanier qui devrait durer trois jours dans le sud du Manitoba et une partie du sud-est de la Saskatchewan.

Des écoles et des routes ont été fermées dans de nombreuses régions, et la plupart des vols à l’aéroport international de Winnipeg ont été annulés mercredi. La Ligue nationale de hockey a également reporté un match prévu entre les Jets de Winnipeg et le Kraken de Seattle.

Les députés à l’Assemblée législative du Manitoba sont partis plus tôt mercredi et ont annulé la séance prévue jeudi.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Doyle Piwniuk, a parlé «du troisième hiver le plus enneigé jamais enregistré» au Manitoba.

Environnement Canada et d’autres agences avaient recommandé aux citoyens d’éviter de prendre la route. «Nous enregistrons des rafales à 62 km/h (…) et nous pourrions en voir à 70 km/h (alors ) la visibilité est réduite à 400 mètres et pourrait être réduite davantage», déclarait mercredi matin Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada.

Les météorologistes prévoyaient initialement jusqu’à 80 cm de neige dans les collines de l’ouest du Manitoba et 60 cm à Winnipeg avant la fin prévue de la tempête vendredi. Mme Hasell a déclaré que c’était toujours une possibilité, mais il est plus probable que ces régions reçoivent une vingtaine de centimètres de moins que prévu.

Des quantités moindres, plus proches de 25 cm, étaient prévues pour les localités du sud-est de la Saskatchewan, notamment Carlyle. Le conseil scolaire régional a annoncé sur son site Web que les classes étaient annulées mercredi et jeudi.

Pour ce qui est des routes, une grande partie de la Transcanadienne au Manitoba et le périphérique autour de Winnipeg, notamment, ont été fermés mercredi.

Les températures devaient rester en dessous du point de congélation au cours des prochains jours, de sorte que le nettoyage après la tempête pourrait prendre un certain temps. Ces températures inférieures à la normale saisonnière apportent cependant un avantage: on s’attend à ce que le gel réduise la menace d’inondation majeure posée par toute cette nouvelle neige.

«Cette neige ne devrait pas fondre avant peut-être mardi prochain, lorsque les températures seront au-dessus de zéro, a déclaré le ministre manitobain Piwniuk. Et ça va fondre lentement. Ce sont les meilleures conditions que nous puissions espérer.»

Le niveau de la rivière Rouge, qui traverse Winnipeg, avait déjà commencé à baisser plus tôt cette semaine.