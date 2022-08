Un artiste obtiendrait une part en cas de revente d’une de ses œuvres

OTTAWA — Un artiste pourrait recevoir une part si une de ses œuvres est revendue, selon une réforme prévue de la législation sur le droit d’auteur.

Les peintres, sculpteurs et autres créateurs d’art visuel seraient payés si une œuvre était revendue au cours d’un encan ou par une galerie d’art.

Les artistes se plaignent de ne pas recevoir un sou si une œuvre dont la valeur peut s’être fortement accrue est revendue par un collectionneur.

Par exemple, l’artiste inuite Kenojuak Ashevak, aujourd’hui décédée, avait vendu en 1960 une gravure intitulée «Le Hibou enchanté» pour 24 $. Cette œuvre a été plus tard revendue pour plus de 158 000 $.

La réforme de la loi sur les droits d’auteur est actuellement préparée par le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, et son collègue du Patrimoine, Pablo Rodriguez. Elle prévoit que les artistes, sculpteurs et photographes recevraient 5 % du prix d’une revente.

Plus de 90 pays ont déjà des lois prévoyant une part aux artistes en cas de revente d’une de leurs œuvres. En France et au Royaume-Uni, le droit de suite est en vigueur depuis plus de 100 ans.

Paddy Lamb dit qu’il est très difficile pour un artiste de vivre de son art. Il mentionne que la valeur d’une œuvre peut bondir si un auteur devient connu dans le milieu des collectionneurs.

«Les œuvres des artistes inuits gagnent en valeur dès qu’elles quittent le Nunavut, mais ceux-ci n’en bénéficient pas du tout, déplore-t-il. [La réforme] est un moyen qui permettait aux artistes de vivre de bien gagner leur vie.»