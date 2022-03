Trois tentatives de meurtre en un court laps de temps dans l’est de Montréal

MONTRÉAL — Les policiers enquêtent sur trois tentatives de meurtre survenues en un court laps de temps tard vendredi soir dans l’est de Montréal, dont deux par arme à feu.

Deux hommes connus des milieux policiers ont notamment été atteints par plusieurs projectiles d’arme à feu dans des évènements distincts survenus pratiquement au même moment.

Dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies, un véhicule suspect s’est approché d’un piéton, vers 22 h 30, à l’angle des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, ouvrant le feu en sa direction.

La victime, un jeune homme de 19 ans connu des policiers, a été atteinte de plusieurs projectiles au haut du corps. Il a été transporté d’urgence vers un centre hospitalier où son état de santé était jugé sérieux, mais stable peu avant l’aube samedi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était à la recherche d’un véhicule suspect foncé dans cette affaire.

Environ cinq minutes plus tôt, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, un homme âgé de 35 ans a aussi été la cible d’un tireur alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule près de l’intersection des rues Jean-Talon Est et Candiac. Il était encore conscient à l’arrivée des policiers et lors de son transport à l’hôpital.

L’individu, connu des policiers, a reçu plusieurs balles mais a survécu. Son état était considéré stable vers 5 h30 samedi, mais l’homme devra subir plusieurs chirurgies.

Puis vers 22 h 15, un autre jeune homme de 19 ans a été agressé à l’arme blanche, cette fois dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le lieu exact de l’agression est incertain, mais ce jeune homme a réussi à fuir en véhicule jusqu’au stationnement de la Place Versailles, où il a été découvert par les policiers ensanglanté et blessé au haut du corps.

Contrairement aux deux autres victimes, ce jeune homme n’était pas connu des policiers. Il a été transporté à l’hôpital où son état était stable samedi matin.

Le SPVM enquête donc sur ces trois tentatives de meurtre, mais n’avait aucun suspect en vue dans l’immédiat pour chacun de ces trois crimes.