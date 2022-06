Trois-Rivières: un aîné retrouvé inanimé chez lui après un incendie

Une personne aînée vivant seule a été retrouvée inanimée à l’intérieur de sa résidence, vendredi, à Trois-Rivières, à la suite d’un incendie «qui se serait éteint par lui-même».

Vers 12h15, les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) sont arrivés au domicile de la personne, sur le boulevard des Forges, afin d’aller vérifier son état de santé puisque des proches étaient sans nouvelles depuis quelques jours.

Une fois à l’intérieur, les policiers ont constaté qu’il y avait eu un incendie. Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser l’endroit. Une personne a été retrouvée inanimée, puis elle a été transportée dans un centre hospitalier.

«Les premières constatations laissent croire qu’il y aurait eu un incendie qui se serait éteint de lui-même, possiblement par manque d’oxygène», indique un communiqué de presse de la DPTR.

Les causes exactes de l’incendie sont pour l’instant inconnues et une enquête est en cours. En après-midi, des enquêteurs, un technicien en identité judiciaire et des pompiers analysaient la scène afin de déterminer l’origine du brasier.