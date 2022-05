Trois autres cas de grippe aviaire confirmés en Alberta

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a indiqué que la grippe aviaire a été dépistée dans trois autres communautés de l’Alberta.

L’agence a précisé que la souche hautement pathogène H5N1 de la grippe aviaire a été confirmée dimanche dans un petit élevage du comté de Two Hills. Elle a également été confirmée dans les comtés de Wainwright et de Lethbridge.

La grippe aviaire a été détectée pour la première fois en Alberta dans des élevages de volailles le mois dernier.

La grippe aviaire n’est pas un problème de santé publique important pour les personnes en bonne santé qui ne sont pas en contact régulier avec des oiseaux infectés, selon l’agence.

Elle a également ajouté que ces cas rappellent que la grippe aviaire se propage à travers le monde et que toute personne possédant des animaux de ferme doit adopter de bonnes pratiques de biosécurité afin de protéger ses volailles et de prévenir les maladies.

L’épidémie de grippe aviaire la plus récente a commencé l’année dernière en Europe et s’est depuis propagée aux États-Unis et au Canada, dévastant des fermes commerciales avec son taux de mortalité très élevé.