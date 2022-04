Tout indique que l’obligation de porter le masque sera prolongée au-delà du 15 avril

VARENNES, France — Tout indique que l’obligation de porter le masque dans les espaces intérieurs publics sera prolongée au-delà du 15 avril.

Se disant «en forme dangereuse» lors de sa première sortie après dix jours d’isolement après avoir lui-même contracté la COVID, le premier ministre François Legault a déclaré que la question serait discutée dès lundi soir avec les autorités de santé publique.

La situation pandémique, a-t-il dit, impose la réflexion. «C’est certain qu’on voit actuellement une augmentation des cas et des hospitalisations. On a dépassé les 1400 hospitalisations, mais on est encore très loin du 3400 qu’on a connu en janvier.»

Une mesure facile à appliquer et efficace

«Pour l’instant, il n’est pas question d’ajouter des consignes, a-t-il d’abord précisé. Pour ce qui est du masque, c’est une des choses qu’on va regarder. Est-ce qu’on prolonge de quelques semaines le port du masque? Je pense que c’est une mesure qui est relativement facile à appliquer et qui est efficace pour éviter les infections.»

M. Legault a affirmé que son gouvernement suivra les recommandations de la santé publique et que cette recommandation sera rendue publique ce mardi lors de la conférence de presse du directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau.

M. Legault n’a cependant pas voulu non plus aller jusqu’à écarter définitivement le retour d’autres mesures sanitaires, tout en répétant qu’«il n’y en a pas de prévu actuellement». Il s’est cependant bien gardé de se projeter trop loin dans l’avenir, le virus s’étant révélé extrêmement imprévisible avec le temps.

«Où on sera dans un mois, dans six mois, dans 12 mois avec une septième, une huitième potentielle vague? C’est difficile pour moi. Même les spécialistes ont de la misère à se prononcer. Ce qu’on sait, c’est que dans un avenir prévisible, surtout à cause du niveau très élevé de vaccination – le Québec est l’un des endroits au monde où la population est la plus vaccinée – ça aide.»

Rappelant qu’il venait lui-même de vivre avec la maladie il y a une semaine, il a fait valoir que «même si on l’attrape, ça donne un rhume à peu près. C’est ça qui est important, c’est de se dire que dans un avenir prévisible on va vivre avec le virus, il va falloir apprendre à vivre avec le virus.»