Toronto: cadavre d’une fillette trouvé dans une benne à déchets de construction

TORONTO — La police de Toronto a annoncé que les restes d’une jeune fille ont été découverts dans une benne à ordures de construction qui avait été placée devant une maison.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’ont pas encore été en mesure de déterminer la cause et le moment du décès de la jeune fille, bien qu’ils croient que la dépouille a été placée dans la benne à ordures entre jeudi et lundi derniers.

La police demande l’aide de la population pour identifier l’enfant dont le cadavre a été trouvé dans le quartier chic de Rosedale, situé au nord du centre-ville de Toronto.

Les agents de police ont répondu à un appel concernant la sinistre découverte lundi après-midi. La propriété où la benne est située est inoccupée et en construction, a indiqué la police.

Une autopsie a permis d’apprendre que la petite fille était âgée entre quatre à sept ans, ont indiqué les enquêteurs. Leur priorité est de découvrir son identité.

Les restes de la jeune fille ont été trouvés enveloppés dans une couverture à l’intérieur d’un sac en plastique qui était lui-même entouré d’une couverture colorée. La police a partagé des images des deux couvertures dans l’espoir que quelqu’un les reconnaisse et aide à identifier l’enfant.

L’enfant a été décrite comme à la peau noire, mesurant trois pieds six pouces avec une stature mince. Ses cheveux étaient partiellement fixés avec des élastiques noirs et bleus.