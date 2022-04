T.-N.-L. et N.-É: prolongation d’un mois du port du masque dans les écoles

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les responsables de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador offrent des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux adolescents et aux personnes âgées de 70 ans et plus, alors que les autorités signalent sept autres décès dus au virus depuis lundi.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Dre Janice Fitzgerald, a annoncé les intentions, mercredi, affirmant qu’elle s’attend à ce que la majorité de la population devienne admissible à un deuxième rappel du vaccin dans les prochains mois.

Dre Fitzgerald estime que jusqu’à 200 000 personnes dans la province ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, ce qui représente environ 38 % des 522 450 habitants de Terre-Neuve-et-Labrador.

Elle mentionne que les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont désormais admissibles à une première dose de rappel, tandis que les personnes âgées de 70 ans et plus et les Autochtones de plus de 18 ans sont admissibles à une quatrième dose.

La province a abandonné ses dernières restrictions liées à la pandémie le 14 mars, y compris le port du masque obligatoire dans les lieux publics, à l’exception des établissements de santé et des écoles.

Dre Fitzgerald a déclaré aux journalistes, mercredi, que les élèves des écoles de la maternelle jusqu’à la 12e année devront porter le masque pendant au moins un mois supplémentaire.

Nouvelle-Écosse

Le port du masque restera obligatoire dans les écoles de la Nouvelle-Écosse au moins jusqu’à la longue fin de semaine de la fête de Victoria, qui a lieu le 23 mai.

Le ministère de l’Éducation en a fait l’annonce mercredi dans un communiqué de presse.

La ministre de l’Éducation, Becky Druhan, a déclaré que les élèves et le personnel devront continuer à porter le masque à l’intérieur des écoles et dans les autobus scolaires.

Mme Druhan indique que la décision sur le port du masque sera réévaluée aux alentours du 20 mai, quelques jours avant la longue fin de semaine.

La majorité des restrictions de santé publique, dont le port du masque dans les espaces publics, ont pris fin en Nouvelle-Écosse le 21 mars dernier.

Le plus récent rapport du gouvernement datant du 7 avril recensait 6 991 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par des tests PCR – un bond de près de 70% par rapport à la semaine précédente.

Le prochain rapport hebdomadaire est attendu jeudi.