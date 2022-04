Sunwing: Un problème technique perturbe encore les plans de milliers de voyageurs

TORONTO — Des milliers de passagers de Sunwing Airlines sont toujours coincés à leur destination ou voient le début de leurs vacances retardées, indique l’entreprise qui continue de se débattre avec un problème technique qui a retardé ses vols.

Environ 15 avions, sur plus de 40 vols réguliers, ont pu prendre leur envol depuis que le problème technique est apparu pour la première fois, a précisé le transporteur aérien établi à Toronto.

Sunwing affirme que son fournisseur de systèmes d’enregistrement continue de subir une panne de système.

Airline Choice travaille avec les autorités compétentes pour trouver une solution dès que possible, ajoute le transporteur, et traite les vols manuellement, sous réserve des restrictions aéroportuaires, des couvre-feux et des réaffectations d’équipage requises.

Sunwing a présenté ses excuses aux passagers «dont les plans de voyage ont été perturbés» et les a exhortés à s’inscrire aux alertes de vol sur son site web, à l’adresse Sunwing.ca.

«Notre équipe a travaillé jour et nuit pour trouver d’autres moyens d’amener les clients à leur destination ou sur les vols de retour», a affirmé l’entreprise dans un communiqué de presse.

Le voyagiste a déclaré que le problème affectait également d’autres lignes aériennes, perturbant également leur trafic.