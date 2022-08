Stupéfiants sur la Rive-Nord de Montréal: 13 perquisitions et quatre arrestations

MONTRÉAL — Un vaste déploiement policier sur la couronne nord de Montréal visant le trafic de stupéfiants a mené à quatre arrestations et à la saisie de plusieurs biens de la criminalité lors de 13 perquisitions au cours de la journée de mercredi.

L’opération de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, en collaboration avec les services de police de Terrebonne et de L’Assomption/Saint-Sulpice, visait notamment des individus impliqués dans le trafic de cocaïne dans plusieurs municipalités de la Rive-Nord de Montréal.

Les policiers ont réalisé 13 perquisitions dans des résidences, des commerces et des véhicules, en plus de procéder à l’arrestation de quatre individus de la région de Lanaudière.

Deux hommes de Terrebonne âgés de 37 et 58 ans ainsi qu’une femme de 36 ans de Terrebonne ont été arrêtés, tout comme un homme de 45 ans de Lavaltrie.

«Ces personnes pourraient faire face à des accusations de trafic de substances, de complot, de participation aux activités d’une organisation criminelle, et de recyclage des produits de la criminalité», indique un communiqué de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord.

Lors des perquisitions, les policiers ont notamment saisi une imitation d’une arme à feu 9 mm et plusieurs items de sport de collection de grande valeur.

Des stupéfiants ont également été trouvés et saisis sur les lieux, soit 840 g de cocaïne, 15 lb de cannabis, plus de 1800 comprimés de méthamphétamine, 500 ml de GHB et quelque 950 comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, ainsi que 50 000 cigarettes de contrebande.

Les policiers ont également saisi trois véhicules utilitaires sport (VUS) et une automobile.

Cette vaste opération policière découle d’une enquête amorcée en janvier dernier. Elle a mobilisé plus de 30 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec (SQ) et des services de police municipaux.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).