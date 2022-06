Sommet des Amériques: Justin Trudeau prendra la parole en séance plénière

LOS ANGELES — Le premier ministre Justin Trudeau prévoit une grande finale pour sa dernière journée au Sommet des Amériques en Californie.

M. Trudeau doit prendre la parole vendredi matin lors de la deuxième séance plénière des dirigeants.

Des responsables ont indiqué qu’il rappellera aux délégués que la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée et que les pays en développement ont encore besoin de soutien.

M. Trudeau rencontrera également la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ainsi que les dirigeants de la Jamaïque et de la République dominicaine.

Il participera aussi à l’un des événements phares du sommet : la présentation de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection.

M. Trudeau a rencontré jeudi pendant une heure le président américain Joe Biden, qui a accepté d’effectuer une visite au Canada dans les «mois à venir», sa première depuis qu’il est devenu président au milieu de la pandémie de COVID-19.

Jeudi également, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault et le secrétaire américain à la Protection de l’environnement Jared Blumenfeld ont signé un nouveau cadre de coopération en matière de changement climatique qui comprenait des extensions modérées d’un accord similaire de 2019.

Il fait progresser les mesures politiques et réglementaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants dans les deux juridictions, ainsi que les mesures de conservation et la lutte contre l’aggravation de la menace des incendies de forêt.