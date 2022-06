Sommet des Amériques: Joe Biden accueillera les participants en fin de journée

LOS ANGELES — Le président Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau ont des activités bien différentes, mercredi, même s’ils sont tous deux arrivés à Los Angeles pour participer au Sommet des Amériques.

Avant que les réunions des dirigeants ne commencent, le président des États-Unis enregistrera une apparition au talk-show de fin de soirée de Jimmy Kimmel.

Pour sa part, le premier ministre Trudeau, qui est arrivé à Los Angeles mardi soir, aura des entretiens mercredi avec son homologue de la Barbade, Mia Mottley, sur des questions environnementales. Plus tard, il participera à une table ronde avec des dirigeants d’Amérique latine et des Caraïbes pour discuter de changements climatiques, de la défense des valeurs démocratiques et de la promotion de l’égalité des genres.

Il discutera également avec Shilpan Amin, président de General Motors International, des véhicules électriques, d’objectifs climatiques et d’efforts pour dynamiser la croissance économique.

À Ottawa, le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il serait bien utile aux peuples de l’hémisphère que les pays fassent plus ensemble pour améliorer l’intégration économique et les possibilités d’exportation.

«Je pense que c’est une zone économique où le Canada peut jouer un rôle de premier plan avec les Caraïbes, avec l’Amérique centrale, avec l’Amérique du Sud», a déclaré M. Champagne en se rendant à une réunion du caucus libéral.

Joe Biden et Justin Trudeau se rencontreront en fin de journée, lorsque le président américain accueillera toutes les délégations lors de la cérémonie d’ouverture officielle de ce 9e Sommet des Amériques.

Mardi, M. Trudeau et la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, ont visité le complexe militaire de «Cheyenne Mountain», centre de commandement fortifié qui abrite une partie du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad).

Les deux pays conviennent que le Norad, seul système de défense binational de ce type dans le monde, aurait grandement besoin d’améliorations s’il veut contrer les menaces modernes d’agresseurs potentiels comme la Russie et la Chine. Mais ni M. Trudeau ni Mme Anand n’offrent d’indices sur le type d’échéancier qui pourrait être impliqué dans cette modernisation.

La ministre Anand a seulement indiqué qu’«un certain nombre d’initiatives» sont sur la table et qu’un plan de modernisation serait à venir «sous peu» — un message qu’elle livre depuis des mois.

M. Trudeau et Mme Anand, aux côtés des commandants américain et canadien du Norad, ont rencontré le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, dans une salle de conférence ornée d’images d’avions de chasse et d’insignes militaires.

Par la suite, le premier ministre a présenté la responsabilité partagée au Norad comme l’illustration parfaite de la relation unique entre le Canada et les États-Unis.

«Nous assistons à une époque où le monde évolue rapidement», a déclaré M. Trudeau – une référence à l’agression de Vladimir Poutine en Ukraine, ainsi qu’à la perspective de développement d’armes hypersoniques à longue portée en Russie et en Chine.

«Qu’il s’agisse de nouvelles menaces, de nouvelles technologies ou de réalités géopolitiques changeantes, il devient d’autant plus important pour des amis et des alliés comme le Canada et les États-Unis de continuer à travailler si étroitement ensemble.»