Soins de longue durée: le ministre Duclos annonce un investissement ciblé de 221 M $

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé lundi un financement de plus de 221 millions $ visant entre autres à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les centres de soins de longue durée du Québec.

Cet argent découle d’une enveloppe d’un milliard de dollars en investissements promis en vertu de l’énoncé économique de l’automne 2020, a indiqué M. Duclos en point de presse à Montréal.

Il a affirmé que l’allocation pour le Québec est rendue possible avec la signature d’une entente conclue avec la province.

«Ça va être là pour mieux soutenir les équipes de prévention et de contrôle des infections, former plus de 15 000 personnes (en la matière), former près de 10 000 agents qui vont assurer la mise en œuvre et le maintien de pratiques sanitaires et sécuritaires pour les aînés», a affirmé le ministre.

Il a aussi mentionné que l’investissement pourra servir à soutenir les établissements de soins de longue durée du Québec aux chapitres du dépistage et de l’équipement de protection individuelle.

Appelé à préciser si l’investissement ciblé de 221 millions $ équivalait à un financement assorti de conditions, M. Duclos n’a pas directement répondu à la question.

Il a dit que l’annonce de lundi s’inscrit dans le cadre de la relation entre le fédéral et le Québec qui repose notamment sur le respect du fait que la santé est de compétence provinciale, mais aussi sur les principes de «responsabilité partagée» et de «résultats».

«Le gouvernement canadien ne peut jamais prétendre que c’est lui qui peut le mieux gérer les CHSLD», a-t-il soutenu.

Aucun représentant du gouvernement de François Legault n’était aux côtés de M. Duclos pour son annonce.

Questionné sur cette absence, le ministre fédéral a dit que Québec avait été invité, mais qu’Ottawa n’avait pas «de contrôle sur l’agenda» de son homologue provincial, Christian Dubé.

Le ministre Duclos a aussi affirmé avoir des «contacts très réguliers» avec M. Dubé.