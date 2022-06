Septuagénaire de la Montérégie introuvable depuis dimanche dans les Laurentides

MONTRÉAL — Un automobiliste septuagénaire de la Montérégie est porté disparu par la Sûreté du Québec (SQ) qui demande l’aide de la population pour le retrouver.

Claude Hébert, un résident de Saint-Constant âgé de 75 ans, a été vu pour la dernière fois en début de soirée dimanche dernier, le 29 mai, dans un restaurant situé sur la route 117 dans la petite municipalité de Montcerf-Lytton, située à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Mont-Laurier, dans les Laurentides, tout près de la réserve faunique La Vérendrye.

Il s’agit d’un secteur boisé, peu habité.

Claude Hébert se déplacerait à bord d’une berline intermédiaire de marque Chevrolet Malibu, de l’année 2015, de couleur grise, immatriculée G14 MAB au Québec.

La SQ affirme que les proches du disparu ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Claude Hébert mesure 1,65 mètre et pèse environ 73 kilogrammes. Il a les cheveux gris et les yeux bleus.

On ignore comment il était vêtu lorsqu’il a été vu pour la dernière fois dimanche dernier. On ne connaît pas non plus la raison pour laquelle il était à quel que 300 kilomètres de sa résidence.

La police demande à toute personne qui apercevrait Claude Hébert de communiquer avec le 911.