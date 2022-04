Sept jeunes accusés de meurtre en lien avec une agression à l’extérieur d’une école

EDMONTON — La police d’Edmonton a accusé sept jeunes de meurtre au deuxième degré dans la mort d’un adolescent qui a été agressé à l’extérieur d’une école secondaire plus tôt ce mois-ci.

L’adolescent a été poignardé à la poitrine et est mort une semaine plus tard à l’hôpital.

La police affirme que la victime de 16 ans et les suspects se connaissaient et estime que sa mort était une escalade de la violence entre deux groupes rivaux.

Les jeunes inculpés sont âgés de 14 à 17 ans.

Parmi ces personnes, une adolescente de 17 ans est également accusée d’entrave.

Six des jeunes ont été initialement accusés de tentative de meurtre et ont été arrêtés à la suite de l’agression du 8 avril et un mandat pour la même accusation a été lancé contre la septième personne.

Dans tous les cas, les chefs ont été augmentés après le décès de la victime le 15 avril et une autopsie terminée mercredi.