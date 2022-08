Santé Canada signale des trousses de test rapide antigénique COVID-19 en Ontario

Santé Canada avise le public de la présence de trousses de test rapide antigénique COVID-19 contrefaites en Ontario.

L’agence fédérale affirme que ces trousses frauduleuses ont été vendues en ligne dans des boîtes de 25 par un distributeur appelé Healthful Plus, sans la licence requise pour importer.

Santé Canada indique que l’emballage ressemble à des produits authentiques de BTNX Inc. et utilise l’identificateur «COV-19C25», mais présente plusieurs différences importantes.

Les boîtes frauduleuses sont étiquetées comme étant fabriquées par Health Advance Inc. plutôt que BTNX Inc. Également, Health Advance est présenté comme un «distributeur canadien officiel» et il est inscrit que les trousses sont «approuvées par Santé Canada».

Santé Canada mentionne ne pas avoir évalué l’innocuité et l’efficacité des trousses contrefaites.

L’agence indique que toute personne soupçonnant d’avoir une trousse contrefaite devrait s’abstenir de l’utiliser et plutôt le signaler, soit au gouvernement, soit à BTNX.

Santé Canada affirme que le problème semble être limité à un fabricant, Health Advance, et à un distributeur, Healthful Plus. Il indique que Health Advance semble ne plus fabriquer de dispositifs médicaux et que le site Web de Healthful Plus a été mis hors ligne.