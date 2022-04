Santé Canada examine le vaccin de Moderna pour les enfants de six mois à cinq ans

OTTAWA — Le tout premier vaccin contre la COVID-19 pour les nourrissons et les très jeunes enfants est en cours d’examen par Santé Canada.

La présidente de Moderna Canada, Patricia Gauthier, a déclaré vendredi que la société avait transmis jeudi soir une demande à l’organisme canadien de réglementation pour un vaccin destiné à protéger les enfants âgés de six mois à cinq ans contre le SRAS-CoV-2 et la COVID-19. Santé Canada a confirmé vendredi qu’il avait commencé à examiner la demande d’autorisation de Moderna.

La société pharmaceutique affirme qu’un essai clinique sur 6700 enfants a déterminé que le vaccin était sécuritaire et qu’il avait produit une réponse d’anticorps similaire à celle observée chez les adultes.

Une dose unique pour les enfants de moins de six ans est de 25 microgrammes, le quart de la dose administrée aux adultes et aux adolescents, et la moitié de la dose donnée aux enfants de six à 11 ans. Moderna propose que son vaccin soit administré en deux doses, à quatre semaines d’intervalle.

L’essai clinique chez les jeunes enfants a été mené surtout pendant la vague du variant Omicron, et le vaccin s’est avéré moins efficace pour prévenir l’infection chez les enfants que lors des essais cliniques précédents menés chez les adultes.

L’efficacité du vaccin contre une infection chez les adultes a également chuté pendant la vague Omicron, bien que le vaccin ait maintenu une excellente protection contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort.

La société a déclaré que le vaccin était efficace à 51 % pour prévenir les symptômes chez les enfants de six mois à deux ans, et efficace à 37% contre les symptômes chez les enfants de deux à cinq ans. Moderna a déclaré que ces résultats sont similaires à ceux observés en termes d’efficacité contre le variant Omicron pour les adultes.

Parce que les enfants souffrent rarement de symptômes graves dus à la COVID-19, l’essai clinique n’a pas pu déterminer l’impact sur la prévention des maladies graves au sein de cette cohorte.

Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 a été approuvé pour la première fois pour une utilisation chez les adultes en décembre 2020, puis pour les 12 à 17 ans en août 2021, et finalement pour les enfants de six à onze ans en mars dernier.

Aucun vaccin n’a encore été autorisé au Canada pour les enfants de moins de cinq ans. Le vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech est autorisé pour les enfants de cinq à onze ans, à une dose correspondant au tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes.

L’essai clinique de Pfizer pour les enfants de moins de cinq ans a révélé que deux doses représentant un dixième de la dose adulte n’étaient pas suffisantes pour générer une réponse d’anticorps suffisamment bonne. La société a alors élargi l’essai clinique pour inclure une troisième dose. Les résultats de cet essai sont attendus en mai.

À l’échelle nationale, 40 % des enfants âgés de cinq à onze ans sont entièrement vaccinés, tout comme 84 % des enfants et adolescents de 12 à 17 ans et 88 % des adultes.