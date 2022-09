Santé Canada autorise le vaccin de Pfizer pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans

OTTAWA — Santé Canada a annoncé vendredi qu’elle autorisait l’utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants âgés de six mois à quatre ans.

Il s’agit du deuxième vaccin à être autorisé pour cette tranche d’âge au Canada après celui de Moderna, disponible depuis le mois de juillet.

Par voie de communiqué, Santé Canada a expliqué avoir pris cette décision «après un examen scientifique approfondi et indépendant des données probantes» et que «les bienfaits de ce vaccin l’emportent sur les risques possibles pour ce groupe d’âge».

«Santé Canada a assujetti l’homologation à des conditions qui exigent que Pfizer-BioNTech continue de lui fournir de l’information sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin chez les enfants de ce groupe d’âge. Le ministère disposera ainsi de plus de données tirées d’études en cours et de l’utilisation réelle du vaccin pour déterminer s’il demeure un moyen sûr et efficace de protéger les enfants contre la COVID-19», a ajouté l’agence fédérale dans son communiqué.

Trois doses de trois microgrammes chacune, avec un intervalle de trois semaines entre la première dose et la deuxième et de huit semaines entre la deuxième dose et la troisième, seront administrées aux enfants.

Cela représente une série de doses différente que celle administrée aux enfants de 5 à 11 ans, qui est plutôt de deux doses de dix microgrammes chacune.

«Nous savons que de nombreux parents canadiens ont à cœur d’offrir une protection additionnelle à leurs enfants âgés de moins de cinq ans», a souligné dans une déclaration écrite le leader du Portfolio vaccins ARNm et antiviraux de Pfizer Canada, Fabien Paquette.

«Avec cette autorisation de Santé Canada, nous avons franchi une autre étape importante dans nos efforts continus visant à contribuer à protéger les familles et les autres membres de la collectivité contre la COVID-19.»

Santé Canada avait reçu la demande de Pfizer-BioNTech pour étendre ce vaccin à ce groupe d’âge le 23 juin dernier.

L’Agence de la santé publique du Canada devrait publier sous peu les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation concernant l’administration de ce vaccin.

Au Québec, le vaccin de Moderna est disponible pour les enfants de six mois à quatre ans depuis le 25 juillet.