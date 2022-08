Rentrée parlementaire en Ontario avec élection à la présidence et dépôt du budget

TORONTO — Les députés ontariens retournent à l’Assemblée législative lundi pour le début d’une nouvelle session, et les partis d’opposition devraient talonner le gouvernement pour qu’il offre plus de solutions à une pénurie de personnel en santé et qu’il augmente les prestations aux personnes handicapées.

Les députés ontariens siègent pour la première fois depuis que les progressistes-conservateurs de Doug Ford ont remporté un deuxième mandat majoritaire lors des élections générales de début juin.

Le premier point à l’ordre du jour lundi est l’élection à la présidence de l’Assemblée législative. Deux députés conservateurs se disputent le poste: Ted Arnott, qui était président depuis quatre ans, et Nina Tangri, qui avait été la dernière année ministre associée déléguée aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives.

Mardi, le gouvernement Ford présentera un discours du Trône, qui expose son nouveau programme, puis déposera son budget, qui devrait être en grande partie le même que celui présenté au printemps, mais qui n’avait pu être adopté à Queen’s Park avant le déclenchement de la campagne électorale.

Seul nouvel élément évoqué jusqu’ici par le premier ministre Ford: une augmentation de 5 % des prestations d’invalidité du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ces prestations sont gelées depuis 2018 à un maximum de 1169 $ par mois pour une personne handicapée seule, afin de subvenir aux besoins de base et au logement.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a déclaré que M. Ford devait plutôt doubler le montant de ses prestations, afin que les personnes handicapées n’aient pas à vivre dans une «pauvreté d’État». Les libéraux et l’opposition néo-démocrate ont également demandé au gouvernement d’augmenter ces prestations d’invalidité.

Les trois partis ont également demandé à M. Ford d’abroger la loi qui plafonne depuis trois ans les augmentations de salaires dans le secteur public, afin d’atténuer une pénurie de personnel infirmier qui a entraîné cet été la fermeture temporaire de salles d’urgence en Ontario.

Des associations d’infirmières et des politiciens de l’opposition ont appelé le gouvernement à abroger cette loi, adoptée en 2019, qui a plafonné à 1 % par année, pendant trois ans, les augmentations de salaire des infirmières et des autres employés du secteur public en Ontario.

Le Parti vert souhaite aussi la fin du «zonage d’exclusion» dans la province et des investissements dans des logements très abordables. Les écologistes veulent aussi l’annulation de grands projets routiers, comme la promesse électorale de M. Ford de construire une nouvelle autoroute (la «413») dans le Grand Toronto.

On ne sait pas encore si les députés siégeront pour une courte session d’été ou si les travaux se poursuivront jusqu’aux fêtes de fin d’année. Mais le gouvernement Ford souhaite faire adopter avant les élections municipales d’octobre un projet de loi qui accorderait plus de pouvoirs aux maires de Toronto et d’Ottawa.