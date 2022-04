Rencontre du 1er mai Legault-centrales syndicales: une ouverture au dialogue social

MONTRÉAL — Un changement de ton, voire une attitude d’ouverture prend forme entre le gouvernement Legault et les centrales syndicales, d’après ces dernières.

Les présidents des quatre centrales syndicales, la CSQ, la CSN, la CSD et la FTQ, ont renoué, vendredi, avec la traditionnelle rencontre avec le premier ministre François Legault et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, à l’occasion du 1er mai, fête des Travailleurs.

Et, à l’issue de cette rencontre, le président de la FTQ, Daniel Boyer, dit avoir remarqué une ouverture du premier ministre Legault au «dialogue social» qu’il n’avait pas autant perçue avant.

Selon lui, le premier ministre aurait lui-même abordé devant les quatre le fait qu’il aurait dû parler davantage aux syndicats pour établir ce dialogue social et éviter les tensions.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, a lui aussi souligné l’ouverture du premier ministre Legault à tenir ce «dialogue social» en y faisant participer les syndicats, puisque ceux-ci ont des solutions à apporter aux problèmes soulevés, comme la rareté de main-d’œuvre dans la santé et l’éducation.

Les deux dirigeants syndicaux disent rester tout de même prudents, vu l’approche de la campagne électorale. Ils notent qu’ils évalueront la volonté réelle du gouvernement Legault dans les décisions qu’il prendra et les gestes qu’il posera.