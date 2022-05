Remise mardi prochain de 5 Médailles d’honneur de l’Assemblée nationale

QUÉBEC — Une cérémonie de remise de la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale aura lieu mardi prochain à 16h00 afin de rendre hommage à cinq personnalités québécoises, dont deux à titre posthume.

Les trois personnalités honorées de leur vivant seront l’autrice et communicatrice Janette Bertrand, le scénariste et réalisateur Luc Dionne et le juriste Benoît Pelletier, ancien ministre au gouvernement du Québec.

L’ancien joueur de hockey Guy Lafleur de même que la personnalité autochtone Joyce Echaquan, de la communité atikamekw, seront honorés à titre posthume.

Dans un communiqué annonçant la tenue de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, explique que Janette Bertrand sera honorée pour sa carrière remarquable et sa contribution exceptionnelle à l’évolution des mentalités au Québec.

Quant à Luc Dionne, M. Paradis affirme qu’il recevra la Médaille d’honneur pour son talent inégalé et ses histoires enlevantes qui font vibrer tout le Québec.

L’auteur Benoît Pelletier, qualifié de juriste estimé, a mené une brillante carrière universitaire et politique et sa contribution majeure à l’essor de la société québécoise et de la francophonie dans tout le Canada, selon François Paradis.

Joyce Echaquan sera honorée à titre posthume pour l’héritage considérable que cette femme atikamekw a légué à la société et à toutes les communautés autochtones. M. Paradis la qualifie de femme de cœur, de conviction et d’humanité.

Et à propos de Guy Lafleur, le président de l’Assemblée nationale écrit qu’il a été un joueur de hockey légendaire qui recevra à titre posthume la Médaille d’honneur pour ses exploits, sa bonté et sa générosité devenus sources de fierté nationale.

La Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement méritent la reconnaissance des membres de l’Assemblée nationale, de la société et des communautés.