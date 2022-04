Recensement de 2021: le Canada vieillit, en particulier en Atlantique et au Québec

OTTAWA — Les Canadiens âgés de 55 à 64 ans représentaient l’an dernier 21,8 % de la population en âge de travailler, un sommet dans l’histoire des recensements canadiens et de l’un des facteurs à l’origine des pénuries de main-d’œuvre, selon les observations de Statistique Canada.

Les données publiées mercredi par l’agence fédérale précisent que de 2016 à l’an dernier, le nombre de personnes de 65 ans et plus s’est accru de 18,3 % à 7 millions, la deuxième plus forte hausse en 75 ans. Pendant ces cinq années, le nombre d’enfants de moins de 15 ans a augmenté six fois moins vite que celui des personnes de 65 ans et plus.

Statistique Canada explique ces changements démographiques par une faible fécondité et la hausse de l’espérance de vie, ajoutant que même si l’immigration rajeunit la population canadienne, elle ne suffit pas à inverser le processus de vieillissement.

Les populations des provinces des Prairies et des territoires sont plus jeunes et, à l’inverse, celles des provinces de l’Atlantique et du Québec sont plus âgées. C’est à Terre-Neuve-et-Labrador que la proportion de personnes de 65 ans et plus a progressé le plus rapidement, de 4,2 points de pourcentage.

Au Québec, 20,6 % de la population est âgée de 65 ans et plus.

D’autre part, les aînés canadiens âgés de plus de 85 ans font partie des groupes d’âge qui connaissent la croissance la plus rapide au pays. Il s’agit d’une autre étape importante dans la tendance laissant prévoir une crise des soins pour les aînés du Canada.

Le nombre de personnes de plus de 85 ans a plus que doublé depuis le recensement de 2001 et devrait tripler d’ici 2046.

L’agence fédérale a tout de même observé que la population du Canada demeure, pour le moment, parmi les plus jeunes des pays du G-7, derrière celles des États-Unis et du Royaume-Uni.

Par ailleurs, le recensement de 2021 a permis pour la première fois à toutes les personnes transgenres ou non binaires de déclarer leur genre.

Ainsi, au Canada, sur les quelque 30,5 millions de personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé en mai 2021, 100 815 étaient transgenres ou non binaires, ce qui représentait 0,33 % de la population de ce groupe d’âge.

Statistique Canada signale que les proportions de personnes transgenres ou non binaires sont de trois à sept fois plus élevées chez celles nées entre 1981 et 1996, mais surtout chez celles nées entre 1997 et 2006, que chez les générations précédentes.