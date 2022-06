Rawdon: un mineur arrêté pour conduite dangereuse aurait causé la mort d’une personne

MONTRÉAL — Un jeune homme qui a été arrêté pour conduite dangereuse aurait causé la mort d’un conducteur lundi soir, à Rawdon, dans Lanaudière.

Les policiers de la MRC de Matawinie ont été appelés vers 17h30 concernant une collision sur le chemin du Lac Morgan, près du chemin Bélair, à Rawdon.

Selon les premières informations, la collision serait survenue alors qu’un véhicule tentait de faire un dépassement dans la voie inverse.

«Un conducteur de 38 ans a été transporté au centre hospitalier pour des blessures graves où son décès a malheureusement été constaté», a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nicolas Scholtus Champagne.

Les policiers ont procédé à l’arrestation du conducteur d’âge mineur qui aurait effectué le dépassement pour conduite dangereuse causant la mort. Il a été transporté dans un hôpital pour blessures mineures.

On ne sait pas pour l’instant si le conducteur avait des facultés affaiblies. Des enquêteurs et des reconstitutionnistes de la SQ se sont présentés sur les lieux afin d’établir les causes et circonstances de l’accident. Une enquête est en cours.

Le Chemin du Lac Morgan est fermé à la circulation routière et des détours ont été érigés.