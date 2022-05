Québec: Micheline Perreault, 87 ans, est portée disparue depuis dimanche midi

QUÉBEC — La police demande l’aide de la population pour localiser une octogénaire de Québec qui n’aurait pas été vue depuis le milieu de la journée, dimanche.

Selon ce qu’a appris le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Micheline Perreault, qui est âgée de 87 ans, aurait quitté son domicile sur la rue Laudance, dans l’arrondissement Sainte-Foy, vers 11h15. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois dans le secteur du marché d’alimentation IGA du Campanile, situé sur la rue du même nom, pas très loin de son domicile.

Mme Perreault se déplaçait à pied. La police affirme que son état de santé physique laisse craindre pour sa sécurité si elle n’est pas localisée.

Micheline Perreault mesure 5 pieds et 2 pouces, pèse environ 125 livres et a les cheveux mi-longs poivre et sel avec serre-tête.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau de couleur beige.

Toute personne qui croit reconnaître Mme Perreault est invitée à composer le 911 pour une intervention immédiate.