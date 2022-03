Québec enquête sur le traitement du personnel étranger dans une résidence pour aînés

MONTRÉAL — Le ministre du Travail du Québec indique qu’une enquête est en cours à propos d’allégations selon lesquelles une résidence privée pour aînés (RPA) à Lévis, au Québec, n’aurait payé que 70 $ par semaine à des travailleurs temporaires d’Afrique pour être préposés aux bénéficiaires pendant plusieurs mois tout en promettant des permis de travail.

Les allégations contre Villa mon Domaine ont été rapportées dans une enquête publiée dans « Le Devoir » jeudi, incitant le ministre du Travail Jean Boulet à demander à la Régie de la santé et de la sécurité des travailleurs d’enquêter.

Christine Orain du Tremplin, un organisme communautaire qui travaille avec les immigrants dans la ville située au sud de Québec, a déclaré vendredi qu’une première plainte est arrivée en janvier 2021 lorsqu’un employé s’est présenté à son organisation pour dire que la résidence refusait l’accès à son talon de paie. Il a alors été découvert que les travailleurs ne recevaient pas leurs primes COVID-19.

Par la suite, d’autres employés se sont manifestés. Parmi eux, des personnes n’avaient pas de permis de travail valides et avaient été informées qu’elles seraient aidées à en obtenir un tout en faisant du « bénévolat » à la résidence en échange de cartes de crédit prépayées de 50 $ à 70 $ par semaine, une situation qui a duré jusqu’à 11 mois dans certains cas.

Ils travaillaient comme « bénévoles » pendant 35 heures par semaine en attendant leurs permis et vivaient à la résidence, a déclaré Mme Orain. Certains d’entre eux ont déclaré avoir reçu des SMS ou des courriels prétendument menaçants de la part de la direction au sujet de leur statut et de leur emploi.

« Après avoir eu une deuxième personne, une troisième et quand nous sommes arrivés à six de la même résidence, évidemment nous avons eu un problème, a expliqué Mme Orain. Nous avons noté toutes les informations et les avons référées à divers groupes qui protègent les travailleurs. »

Elle a dit qu’ils ont contacté la santé et la sécurité des travailleurs, la commission provinciale des droits de la personne, Service Canada, le ministère de l’Immigration du Québec et l’autorité sanitaire locale, mais que l’affaire n’a pas été résolue.

Mme Orain a déclaré avoir finalement pris contact avec le Centre des travailleurs immigrants basé à Montréal, qui a aidé avec les permis. Certains des travailleurs avaient été recrutés à l’étranger avec des permis tandis que d’autres avaient été approchés au Québec après être arrivés en tant que visiteurs. « Ce fut une longue procédure, mais ils ont finalement obtenu des permis de travail ouverts et ont pu trouver un autre emploi », a indiqué Mme Orain.

La direction de Villa mon Domaine n’a pas retourné les appels téléphoniques demandant des commentaires vendredi. S’adressant au Devoir et à Radio-Canada séparément cette semaine, les propriétaires de la résidence ont nié les allégations.

Le ministre Boulet a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il était « consterné » par le rapport, soulignant que les travailleurs étrangers temporaires ont les mêmes droits que les travailleurs québécois et méritent d’être traités avec dignité.

Trois inspecteurs ont visité le foyer de soins jeudi et rencontreront également les travailleurs et les organismes communautaires. M. Boulet a déclaré que si les allégations sont fondées, d’autres enquêtes pourraient suivre.

Mme Orain a qualifié la situation d’exceptionnelle. « Ces gens venaient de pays africains, ils ne savaient pas, ils pensaient “c’est comme ça au Canada” et surtout, ils voulaient rester ici », a-t-elle dit.

« Je pense que pour beaucoup d’entre eux, ils étaient heureux de voir que quelqu’un les entendait enfin, que quelqu’un reconnaissait que ce qu’ils vivaient n’était pas acceptable et n’était pas normal », a-t-elle conclu.