Quatre personnes rescapées d’une rivière au terme d’une poursuite policière

LAVAL, Qc — Quatre personnes, dont trois policiers de la Sûreté du Québec (SQ), ont été sauvées des eaux de la rivière des Mille-Îles dans la nuit de samedi à dimanche, au terme d’une poursuite policière qui s’était amorcée à Saint-Eustache, dans les Laurentides.

Le véhicule du suspect avait été intercepté samedi, vers 23h, par la police de Saint-Eustache pour une infraction au Code de la sécurité routière lorsque le conducteur au volant du véhicule a décidé de prendre la fuite.

Ce dernier, un homme âgé de 27 ans, s’est rapidement retrouvé avec les policiers de la Sûreté du Québec, qui surveillent le réseau autoroutier de Laval, à ses trousses également.

«Ils ont localisé le véhicule du fuyard sur la route 335 sud en direction de l’autoroute 19. Malgré l’activation des dispositifs d’urgence, on parle ici des sirènes et des gyrophares, le conducteur à bord du véhicule a refusé de s’immobiliser», a précisé la sergente Marythé Bolduc, porte-parole de la SQ.

Le fuyard, avec les policiers à ses trousses, a changé de direction pour revenir vers Saint-Eustache, cette fois en empruntant les autoroutes 440 ouest et 13 nord, où la traque a pris une tout autre tournure après le déploiement d’un tapis à clous sur un pont entre Laval et Boisbriand.

«Le véhicule s’est finalement immobilisé sur le pont Vachon, sur l’autoroute 13, du côté de Laval. Puis, le conducteur, qui était seul à bord, est sorti du véhicule et s’est lancé en bas du pont, et ce, dans la rivière des Mille-Îles, dans le but de poursuivre sa fuite», a indiqué la porte-parole de la SQ.

Les trois policiers de la Sûreté du Québec présents se sont rendus sur le bord de la berge pour tenter de lui porter secours, mais eux aussi se sont retrouvés à l’eau.

«La glace a cédé sous le poids des agents, ce qui a fait en sorte que les policiers sont également tombés à l’eau», a expliqué la sergente Bolduc.

Avec l’aide des pompiers de Laval, de ceux de Thérèse-de-Blainville et des policiers de Laval présents, les quatre personnes qui se trouvaient dans les eaux froides de la rivière des Mille-Îles ont pu regagner la rive, possiblement à l’aide d’un câble.

«Le suspect a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures, on pensera à de l’hypothermie, cependant sa vie n’est pas en danger. Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 27 ans de Laval, notamment pour fuite et conduite dangereuse. Ce dernier est détenu et va comparaître lorsque son état va le permettre», a précisé Mme Bolduc.

Quant aux trois policiers de la SQ qui sont tombés à l’eau, ces derniers n’ont pas souffert d’hypothermie. Ils ont été évalués par les ambulanciers sur place, mais leur état de santé n’a pas nécessité de transport à l’hôpital, selon la porte-parole de la SQ.