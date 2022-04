Quatre morts dans un accident à Beauport: le chauffard condamné à 16 ans de prison

QUÉBEC — Un chauffard qui avait tué quatre membres d’une même famille en septembre dernier, à Québec, a été condamné vendredi à l’une des peines les plus sévères jamais prononcées dans cette province pour conduite avec les facultés affaiblies.

Le juge Jean-Louis Lemay, de la Cour du Québec, a condamné Éric Légaré à 16 ans de prison.

James Fletcher, 68 ans, sa fille Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et ses deux enfants, Emma Lemieux, 10 ans, et Jackson Fortin, 14 ans, avaient tous péri dans l’accident, le 2 septembre 2021, dans l’arrondissement de Beauport. Deux personnes à bord d’un autre véhicule avaient aussi été blessées.

La Couronne avait suggéré au juge une peine de 18 à 20 ans de prison pour Légaré, tandis que son avocat avait recommandé une peine de 10 ans. Légaré, 44 ans, avait plaidé coupable en décembre à plusieurs accusations, dont conduite avec facultés affaiblies causant la mort et conduite dangereuse causant la mort.

Le juge Lemay a noté que Légaré roulait à au moins 130 km/h dans une zone de 70 km/h. Le taux d’alcool dans son sang était près de trois fois la limite légale, et l’accusé avait également dans son organisme une grande quantité de THC, la principale composante psychoactive du cannabis.

Légaré a avoué qu’il avait passé l’après-midi dans un bar à consommer sept verres de vin et trois «shooters» avant de prendre le volant ce jour-là.

Le juge Lemay a souligné que sur une vidéo de surveillance, on pouvait voir Légaré ayant beaucoup de mal à monter dans sa voiture et heurtant ensuite des véhicules en stationnement. Sur une autre vidéo, prise depuis un autobus municipal, on voyait l’accusé brûler un arrêt obligatoire et conduire de façon erratique.

Légaré avait déjà été condamné en 2017 pour conduite avec les facultés affaiblies; entre 2007 et 2020, il a reçu huit contraventions pour excès de vitesse.

L’accusé a exprimé à plusieurs reprises ses remords pour l’accident mortel de septembre 2021, notant que sa consommation avait augmenté pendant la pandémie.

En tenant compte de la détention préventive, Légaré devra encore purger 15 ans et 15 jours de prison. Il lui est aussi interdit de conduire un véhicule pendant 25 ans.