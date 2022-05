Projet de loi 96: sauf QS, les partis d’opposition voteront contre

QUÉBEC — Le gouvernement Legault fera adopter cette semaine son projet de loi 96, vaste réforme linguistique et mise à jour de la loi 101, malgré le rejet affiché par la majorité des élus des rangs de l’opposition, convaincus que la législation va trop loin ou pas assez loin.

L’opposition officielle libérale votera contre, parce que le projet de loi va trop loin, brimant selon elle les droits des anglophones, tandis que l’opposition péquiste votera contre parce que le projet de loi ne va pas assez loin, n’ayant pas le mordant nécessaire pour inverser la tendance et éviter le déclin du français.

La seule députée du Parti conservateur du Québec (PCQ), Claire Samson, autrefois caquiste, a dit elle aussi mardi qu’elle voterait contre la législation controversée. Son chef, Éric Duhaime, a fait valoir en point de presse que le projet de loi minait les droits et libertés, ce que ne peut accepter son parti.

De son côté, Québec solidaire, qui a une dizaine d’élus, sera la seule formation politique à voter pour 96, mais du bout des lèvres, en affichant d’importantes réserves, particulièrement sur la question des services publics offerts uniquement en français six mois après l’arrivée des allophones, un délai jugé trop court.

La députée indépendante de Maurice-Richard, Marie Montpetit, auparavant libérale, a dit mardi qu’elle appuierait le projet de loi 96, contrairement à son ancien caucus. En point de presse, elle a affirmé que du temps où elle en faisait partie, le caucus libéral était favorable à 96, une législation qui a le mérite «de faire avancer la protection du français».

Mais dans l’ensemble, le ministre parrain de la législation, Simon Jolin-Barrette, n’aura donc pas su rallier les partis d’opposition à sa démarche et à sa vision des choses, quant à sa proposition d’un nouvel encadrement linguistique susceptible de mieux protéger le français au Québec, 45 ans après l’adoption de la loi 101.

Quoi qu’il en soit, et malgré la controverse, la refonte caquiste de la Charte de la langue française devrait avoir force de loi d’ici la fin de la semaine, probablement dès ce mardi en fin d’après-midi, lors d’un vote final à l’Assemblée nationale.

Contrairement à ce que prétend le gouvernement, selon le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, la future loi 96 annonce le déclin du français au Québec, faute du coup de barre qui aurait été nécessaire pour assurer sa pérennité.

«Nous n’avons pas à donner une caution morale à quelque chose qui est trompeur», a commenté le chef péquiste, mardi, en point de presse, en confirmant que sa formation politique voterait contre la réforme, malgré ses quelques avancées réelles. C’est une question de «devoir moral» à ses yeux.

Selon le PQ, le gouvernement caquiste cherche plus à «avoir l’air nationaliste» qu’à l’être vraiment en proposant des réformes identitaires dignes de ce nom.

Le principal sujet épineux, pour le PQ, aura été le refus du gouvernement d’étendre la loi 101 au cégep. Mais d’autres enjeux lui ont fait dire que le projet de loi 96 manquait de mordant, dont la question du statut bilingue des municipalités et l’absence d’indicateurs devant mesurer les progrès accomplis grâce à cette loi.

Selon lui, avec 96, «le gouvernement ne porte pas assistance à une langue en danger».

Tout en l’appuyant, Québec solidaire considère que la loi 96 est une «occasion ratée». Le parti juge «arbitraire et inacceptable» le délai de six mois imposé pour des services publics uniquement en français aux allophones et réfugiés, une «clause inapplicable», a fait valoir le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse mardi. La porte-parole sur ces questions, la députée Ruba Ghazal, elle-même une enfant de la loi 101, a dit avoir tenté de convaincre le ministre de prolonger le délai six mois, mais en vain. Elle reproche de plus au gouvernement son manque de considération envers le maintien des langues autochtones.

Malgré leurs réserves, les élus solidaires ont jugé «responsable et raisonnable» de voter en faveur de 96, en prenant cependant l’engagement d’amender la loi, si QS prend le pouvoir le 3 octobre.

Le député libéral Carlos Leitao, d’origine portugaise, a renchéri en point de presse à propos du délai de six mois pour affirmer lui aussi que le gouvernement caquiste faisait preuve d’une «méconnaissance totale de la réalité de l’immigration» avec cet article.