Plan santé de Christian Dubé: les partis d’opposition demeurent peu impressionnés

QUÉBEC — Aussitôt mise de l’avant, aussitôt critiquée. L’idée du ministre de la Santé, Christian Dubé, de créer un guichet d’accès unique en première ligne ne garantit pas l’accès aux soins, martèle l’opposition.

Réagissant au plan santé présenté par M. Dubé mardi, le porte-parole libéral en santé, Monsef Derraji, a souligné que de donner aux Québécois accès à un guichet ne voulait pas dire leur donner accès à des soins.

«Une fois que tu es à l’intérieur du guichet, quel professionnel de la santé vas-tu rencontrer? a-t-il demandé. On a un manque au niveau des infirmières. On a 400 postes de médecins de famille qui n’ont pas été remplis.»

Il a été appuyé dans ses propos par le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. «Ce n’est pas parce que le guichet est là que les professionnels sont en mesure de faire les suivis», a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas le guichet, la clé, c’est: « Est-ce qu’il y a des professionnels pour prendre le patient », et surtout, « est-ce qu’il y a des professionnels pour faire le suivi auprès des patients »?» a-t-il renchéri.

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault promettait en 2018 de jumeler chaque Québécois à un médecin de famille, qui le verrait en moins de 36 heures en cas de besoin.

L’idée du guichet d’accès unique n’est pas mauvaise en soi, mais elle constitue une «volte-face spectaculaire», a rappelé le porte-parole de Québec solidaire en santé, Vincent Marissal.

«Ils ont fait campagne en 2018 sur un médecin pour tout le monde. Finalement, ils ont abandonné ça. (…) C’est assez spectaculaire quand même», a-t-il souligné.

Le guichet d’accès à la première ligne permettrait aux Québécois d’utiliser un seul numéro, ou un seul site web, pour obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé dans les prochains jours, selon M. Dubé.

Il s’est engagé à ce que plus de la moitié des Québécois sans médecin de famille aient accès à ce guichet «d’ici la fin de l’été».

Un programme électoral

Cependant, l’opposition déplore l’absence de détails et d’objectifs chiffrés dans le plan, qui ressemblerait davantage à un «programme électoral».

«Quand les médias lui demandent: « Ça va coûter combien puis où est-ce que vous mettez l’argent », il n’est pas capable de répondre», a signalé Vincent Marissal.

«Pour moi, c’est la preuve que c’est un programme électoral qu’ils sont en train de tester à quelques mois des élections. Ce n’est pas un plan de réorganisation. (…) Pour le moment, ça repose sur des vœux pieux.»

Aux yeux de M. St-Pierre Plamondon, la CAQ a perdu toute «crédibilité».

«On arrive pas de chiffre, pas d’objectif, et on ose nous parler de courage, alors que si on regarde les quatre ans de gouvernance de la CAQ, on n’a pas eu le courage d’appliquer ses propres promesses électorales», a-t-il pesté.

Par ailleurs, les trois partis d’opposition ont dénoncé, mardi, l’embouteillage à la commission de la santé et des services sociaux chargée d’étudier des projets de loi.

M. Marissal a souligné que le ministre Dubé avait déposé dans les dernières semaines les projets de loi 11, 19 et 28, en plus d’un plan de réorganisation en santé.

«Après trois ans et demi au pouvoir, (…) il arrive là, à la toute fin du mandat, avec une kyrielle de projets de loi puis de réformes puis tout? Quoi, il a fait son chemin de Damas? Quoi, il a eu une épiphanie? Il fallait y penser avant.»