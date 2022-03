Plan climatique: les pétrolières devront réduire leurs émissions de 42 % d’ici 2030

OTTAWA — L’industrie pétrolière et gazière devra mettre les deux mains à la pâte et réduire ses émissions de gaz à effets de serre (GES) de 42 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 afin que le Canada atteigne ses nouvelles cibles, a tranché le gouvernement fédéral.

«On en demande énormément à l’industrie pétrolière et on en demande énormément à tous les différents secteurs de l’économie», a estimé le premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à Vancouver, mardi.

Le plan de réduction des émissions déposé par le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, prévoit des investissements fédéraux de 9,1 milliards $ dans une série de mesures visant l’ensemble des secteurs de l’économie.

Il prévoit que les émissions liées à l’électricité seront presque nulles d’ici la fin de la décennie, mais qu’il faudra plus de temps pour observer un réel progrès du côté du secteur des transports.

L’objectif de réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier guidera les «consultations» et tracera «une voie claire» qui conduira à «plafonner et couper» ses émissions de GES, a affirmé M. Trudeau.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a indiqué que le gouvernement avait promis au secteur de travailler en collaboration pour fixer le plafond d’émissions.

Ces consultations auront lieu cette année, a précisé un fonctionnaire d’Environnement et Changement climatique Canada lors d’une séance d’information technique destinée aux médias. Il a également dit croire que le secteur pourra réduire ses émissions sans réduire la production par l’amélioration de son efficacité.

Le secteur pétrolier et gazier et celui des transports sont les principaux émetteurs de GES, note le plan. Ces secteurs ont augmenté leurs émissions respectivement de 20 % et de 16 % depuis 2005.

«Nous avons perdu dix ans dans notre chemin vers 2030 parce que pendant 10 ans, sous les conservateurs de Harper, rien n’a été fait pour lutter contre les changements climatiques, pour réduire les émissions du secteur pétrolier et du gaz», a accusé le premier ministre Trudeau.

En moyenne, les émissions du Canada devront être réduites de 40 % par rapport aux niveaux de 2005, précise Ottawa, soit une baisse de 31 % par rapport à cette année-là pour le secteur pétrolier et gazier.

Ces chiffres n’ont pas été «sortis d’un chapeau», a soutenu le ministre Guilbeault en expliquant qu’ils sont basés «sur la science et sur l’analyse».

«Le secteur de l’électricité va réduire de 87 % les émissions d’ici 2030 alors qu’à l’opposé le secteur de l’agriculture ne va réduire que de 1 % parce que les enjeux ne sont pas les mêmes», a-t-il illustré.

Véhicules électriques

Le plan prévoit notamment dépenser 1,7 milliard $ pour élargir un programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission qui vise à réduire leur coût à l’achat et près de 900 millions $ iront à l’ajout de 50 000 bornes de recharge et autres infrastructures de ravitaillement des véhicules électriques, dont 500 millions $ proviendront de la Banque de l’infrastructure du Canada.

Au chapitre de l’énergie, le gouvernement Trudeau veut augmenter la production d’électricité et verdir les près de 20 % de production canadienne qui ne proviennent pas de sources «propres». Ainsi, 600 millions $ seront investis dans un programme visant à soutenir les projets d’électricité renouvelable et de modernisation des réseaux et 250 millions $ dans des travaux visant à développer de «grands projets d’électricité propre».

Ottawa se donne pour objectif que 35 % des véhicules moyens et lourds vendus au pays d’ici 2030 soient à zéro émission. Pour ce faire, il forcera les constructeurs à ce que ces véhicules représentent 20 % de leurs ventes d’ici 2026 et au moins 60 % d’ici 2030. Tous les véhicules vendus devront être carboneutres d’ici 2035, ajoute Ottawa.

Le gouvernement fédéral envisage aussi des mesures afin de «garantir le prix de la pollution», par exemple en précisant un prix dans les contrats qu’il signe avec des investisseurs pour des projets à faibles émissions de carbone.

Le plan présenté mardi établit à 20 % l’objectif provisoire de réduction des GES pour 2026. Et bien que ça ne soit pas un «objectif officiel» comme celui de 2030, il constitue «la pierre angulaire» des rapports d’étape prévus en 2023, 2025 et 2027.

Plusieurs groupes écologistes se sont réjouis du plan du gouvernement Trudeau, le qualifiant d’ambitieux, de complet et de crédible. Ils sont du même souffle indiqué plusieurs bémols, notamment d’offrir «un passe-droit» à l’industrie pétrolière et gazière ou encore de viser, avec une baisse de 40 % des émissions, «le bas de la fourchette».

Aux Communes, les partis d’opposition ont tous taillé en pièces le plan. Les conservateurs ont critiqué le coût associé aux mesures annoncées. Les néo-démocrates ont relevé qu’il ne contient rien pour éliminer les subventions aux énergies fossiles. De son côté, le Bloc québécois a critiqué le financement d’initiatives de capture et de stockage du carbone.

Le plan est une exigence légale en vertu de la loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité que les libéraux ont adoptée l’année dernière.

Il devait être déposé à la fin de décembre, mais M. Guilbeault s’est prévalu d’une clause lui permettant de demander trois mois de plus.

Avant son dépôt, M. Guilbeault avait déclaré que les Canadiens y verraient une chose qu’ils n’ont jamais vue auparavant: une feuille de route pour atteindre un objectif climatique.

Le Canada a publié au moins 11 plans et fixé neuf objectifs d’émissions différents depuis 1988, mais n’en a jamais atteint un seul.