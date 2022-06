Peter Nygard fait face à deux autres chefs d’accusation d’agression sexuelle

Le magnat de la mode canadien Peter Nygard fait face à deux nouvelles accusations d’agression sexuelle.

La police de Toronto a déclaré qu’elle avait porté contre lui deux chefs d’agression sexuelle mercredi.

Peter Nygard a été accusé l’automne dernier de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration dans des incidents allégués à Toronto remontant à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000.

Il a également été accusé en mars d’agression sexuelle et de séquestration liées à des infractions présumées au Québec impliquant la même victime entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998.

Peter Nygard fait également face à des accusations pour des gestes à caractère sexuel aux États-Unis, et le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déclaré que même s’il devait être extradé vers les États-Unis, cela ne se produira qu’après la résolution des affaires contre lui au Canada.

Peter Nygard a nié toutes les allégations portées contre lui.