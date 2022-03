Peter Nygard comparaît à Montréal depuis une prison de Toronto

MONTRÉAL — Le magnat canadien de la mode Peter Nygard a comparu virtuellement, mardi en Cour du Québec à Montréal, depuis une prison de Toronto, pour être accusé d’agression sexuelle et de séquestration.

M. Nygard, vêtu d’une combinaison orange et portant un masque sanitaire bleu, a pris des notes pendant la brève comparution. Il était représenté par un avocat montréalais, qui a renoncé à la lecture de l’acte d’accusation. L’avocat n’a pas non plus précisé si son client opterait éventuellement pour un procès devant juge seul ou devant jury.

Selon le mandat d’arrêt délivré à Montréal, Peter Nygard, âgé de 80 ans, est accusé d’un chef d’agression sexuelle et d’un chef de séquestration, impliquant la même victime. Les crimes auraient été commis entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998.

Une ordonnance de non-publication a été demandée. Par ailleurs, la Couronne s’est opposée à la remise en liberté sous caution, une formalité technique puisque M. Nygard est déjà détenu — il fait déjà face à des accusations pour des crimes à caractère sexuel à Toronto et aux États-Unis.

À Montréal, la cause devrait revenir devant le tribunal le 4 avril.