Ouest canadien: vague de chaleur de 2021 parmi les pires en 60 ans selon une étude

La vague de chaleur record qui a déferlé sur l’ouest de l’Amérique du Nord en juin dernier était parmi les plus sévères jamais enregistrées dans le monde, selon de nouvelles modélisations et analyses menées par des chercheurs universitaires du Royaume-Uni.

L’étude publiée mercredi dans la revue Science Advances a révélé que seulement cinq autres vagues de chaleur depuis les années 1960 ont été plus fortes, en fonction de leur degré de dépassement de la chaleur estivale moyenne au cours des 10 années précédentes.

L’étude montre que les phénomènes du genre s’amplifient à mesure que les températures augmentent avec le changement climatique, a déclaré Vikki Thompson, associée de recherche principale à l’École des sciences géographiques et à l’Institut Cabot pour l’environnement de l’Université de Bristol.

L’étude prévoit que vers 2080, des vagues de chaleur comme celle de l’été dernier pourraient avoir une chance sur six de se produire chaque année dans l’ouest de l’Amérique du Nord à mesure que les effets du changement climatique d’origine humaine s’aggraveront.

Les projections pourraient différer si des progrès étaient accomplis en matière de changement climatique mondial, a précisé Mme Thompson.

L’étude cite l’exemple de Lytton, dans le sud de la Colombie-Britannique, où un record national de température de 49,6 degrés Celsius a été établi la veille d’un feu de forêt rapide qui a détruit une grande partie de la municipalité.

Le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique a attribué près de 600 décès à la chaleur de la mi-juin à août, avec 526 décès en une semaine seulement entre le 25 juin et le 1er juillet.

Les chercheurs britanniques ont examiné les températures maximales quotidiennes entre 1950 et 2021 pendant deux semaines de chaleur extrême, du 24 juin au 6 juillet, sur une zone s’étendant au sud de Vancouver et Lytton, jusqu’au nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis.

L’étude a révélé que la température maximale quotidienne moyenne la plus élevée au cours de sept décennies a été de 39,5 degrés Celsius, le 29 juin 2021. Au cours des 10 années précédentes, la température maximale moyenne pour les trois mois les plus chauds de chaque année était de 23,4 degrés.

Pour comprendre la vague de chaleur dans un contexte mondial, les chercheurs ont examiné 230 régions du monde, dont la Colombie-Britannique et l’Alberta. Ils ont comparé les températures les plus chaudes enregistrées en une seule journée toute l’année avec la moyenne des trois mois les plus chauds de l’année au cours de la décennie précédente.

La température enregistrée en Alberta le 30 juin 2021 est répertoriée comme la sixième chaleur la plus forte depuis les années 1960, avec une température maximale de 36 °C.

Le maximum quotidien de près de 50 degrés en Colombie-Britannique était beaucoup plus chaud, mais il n’était pas aussi loin de la normale parce que la province avait une température de référence plus élevée que l’Alberta.

Une combinaison de pression atmosphérique élevée et de conditions de sécheresse dans une grande partie de l’ouest de l’Amérique du Nord a contribué à alimenter la vague de chaleur, selon l’étude.

Pour mieux comprendre les futures vagues de chaleur, les chercheurs ont utilisé la modélisation des systèmes terrestres qui projetaient des événements d’intensité similaire dans la même zone.

« Le modèle que nous utilisons suggère que cela se produira un an sur six, dans 100 ans, donc à chaque décennie’’, selon Vikki Thompson.