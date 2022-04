Ottawa promet d’envoyer de l’artillerie lourde pour aider l’Ukraine à se défendre

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada va envoyer de l’artillerie lourde pour soutenir l’Ukraine qui se défend contre l’invasion russe.

M. Trudeau affirme avoir eu des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et que le Canada sera très attentif aux besoins de l’Ukraine.

Il a ajouté que davantage de détails seraient dévoilés au cours des prochains jours au sujet de cette promesse d’approvisionnement en armes létales.

Les Ukrainiens «se sont battus en héros», a souligné M. Trudeau mardi lors de son passage à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, où il a fait cette annonce en marge d’une conférence de presse portant sur le financement de services de soins de longue durée.

Nouvelles sanctions

Plus tôt mardi, le gouvernement canadien a annoncé l’imposition de nouvelles sanctions à 14 autres citoyens russes, dont les deux filles adultes de Vladimir Poutine, à cause de leurs liens étroits avec le président.

Maria Vorontsova, 36 ans, et sa sœur, Katerina Tikhonova, 35 ans, figurent sur la liste publiée mardi par Affaires mondiales Canada.

Le gouvernement fédéral affirme que les deux femmes, ainsi que 12 autres citoyens russes, font face à des sanctions parce qu’ils sont de proches collaborateurs du président Poutine et qu’ils sont complices de l’invasion injustifiable de l’Ukraine par la Russie.

«Nous veillerons sans cesse à ce que les complices des attaques de la Russie contre l’Ukraine répondent de leurs actes», a écrit le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

M. Trudeau s’est entretenu mardi avec les dirigeants de l’OTAN et de l’Union européenne lors d’une réunion virtuelle organisée par le président américain, Joe Biden.

Affaires mondiales Canada a indiqué dans un communiqué qu’un rapport présenté par des experts de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe la semaine dernière «a confirmé que les forces russes commettent de graves atrocités et violations des droits de la personne en Ukraine, notamment des crimes de guerre et probablement des crimes contre l’humanité».

Les États-Unis et l’Union européenne ont ciblé les sœurs de Vladimir Poutine et d’autres membres de sa famille, parce qu’ils soupçonnent que le président russe s’est servi d’eux pour cacher des actifs.

Discret sur sa vie privée

M. Poutine est extrêmement discret sur sa vie privée, évoquant rarement ses enfants en public. Il a souligné les vertus de la discrétion dans l’une de ses rares mentions publiques de ses filles. «Je ne parle jamais de ma famille avec qui que ce soit», disait-il aux journalistes lors d’une conférence de presse en 2015, selon la BBC.

Vladimir Poutine a épousé Lioudmila Chkrebneva dans les années 1980, alors qu’il était agent du KGB et qu’elle était hôtesse de l’air d’Aeroflot. Ils ont divorcé trente ans plus tard.

Leur fille aînée, Maria, est chercheuse médicale et serait aussi femme d’affaires. La cadette, Katerina, était danseuse professionnelle avant de devenir développeuse technologique.

Jusqu’à présent, aucune sanction n’a été imposée à la femme que les médias présentent comme celle qui partage sa vie depuis longtemps avec M. Poutine. Sur des photos d’activités publiques, on voit M. Poutine rayonnant aux côtés d’Alina Kabaeva, une ancienne gymnaste olympique.

Mme Kabaeva est devenue députée à la Douma et plus tard membre du conseil d’administration d’une entreprise de presse nationale russe, dont les médias ont promu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Comme l’ont noté les tabloïds britanniques, la photo et le nom de Mme Kabaeva ont récemment disparu du site internet du National Media Group, alors que les sanctions contre les intimes de M. Poutine approchaient.

À la suite de l’attaque russe en Ukraine, qui a débuté le 24 février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 700 personnes et entités de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie.

La semaine dernière, des sanctions ont ciblé des organisations qui ont fourni un soutien à l’armée russe, directement ou indirectement, notamment l’Institut de physique et de technologie de Moscou, Integral SPB et Shipyard Vympel JSC.

L’Union européenne a également imposé une série de sanctions, ciblant l’industrie énergétique lucrative de la Russie avec un embargo sur les importations de charbon, ainsi qu’une interdiction de transaction sur quatre banques russes clés représentant 23 % de parts de marché dans le secteur bancaire russe.

L’UE a également interdit les navires battant pavillon russe dans les ports des 27 pays membres, à l’exception des produits agricoles et alimentaires, de l’aide humanitaire et de l’énergie.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1100 personnes et entités.