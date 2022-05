Ottawa investit dans les refuges pour femmes fuyant la violence

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a annoncé un financement pour construire et rénover des centaines de places pour les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le ministre du Logement, Ahmed Hussen, a indiqué vendredi que plus de 121 millions $ seraient investis par Ottawa pour construire et rénover un total de 430 places dans des refuges et des logements de transition.

L’argent provient d’une initiative dans le cadre du fonds national de co-investissement pour le logement, déjà annoncé dans le budget de 2021.

Lise Martin, directrice générale d’Hébergement Femmes Canada, affirme que même s’il s’agit d’un bon début, ce financement est «malheureusement une goutte d’eau dans l’océan» pour répondre au besoin élevé des femmes qui cherchent un refuge sûr.

Mme Martin est déçue que le gouvernement n’ait pas renouvelé ce financement dans le budget 2022.

Elle dit souhaiter que cette initiative soit renouvelée jusqu’à la fin de la Stratégie nationale sur le logement, qui doit prendre fin en 2027-2028.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.