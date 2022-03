Ottawa devrait annoncer qu’il lance les négociations pour l’achat d’avions F-35

OTTAWA — Le gouvernement libéral devrait annoncer lundi qu’il entamera les négociations finales sur l’achat de l’avion de chasse F-35.

Des sources gouvernementales et industrielles ont déclaré à La Presse Canadienne que les négociations avec le constructeur de F-35 Lockheed Martin seront annoncées lors d’une conférence de presse cet après-midi.

Les sources se sont exprimées à condition de ne pas être nommées, car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de cette annonce à venir.

Bien que cela ne signifie pas qu’un accord pour l’achat du chasseur furtif américain est officiellement conclu, cela indique que le Canada est sur le point de choisir enfin un remplaçant pour ses CF-18 vieillissants.

Si les négociations échouent, le gouvernement se réserve la possibilité d’entamer des pourparlers avec Saab, dont le chasseur Gripen est arrivé deuxième derrière le F-35 dans la compétition.

Le Canada envisage d’acheter 88 nouveaux avions de chasse pour remplacer ses CF-18, le gouvernement ayant prévu jusqu’à 19 milliards $ pour l’achat.

Le gouvernement conservateur précédent avait annoncé un plan d’achat de 65 avions F-35 il y a plus de dix ans, mais avait renoncé à l’accord au milieu d’une controverse sur le coût de l’avion et ses antécédents non prouvés.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis lors de la campagne électorale fédérale de 2015 de ne pas acheter le F-35, mais a ensuite autorisé le chasseur furtif à rivaliser avec d’autres modèles.