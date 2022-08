Ontario: rentrée parlementaire avec l’élection d’un président et dépôt du budget

TORONTO — Les politiciens provinciaux retournent à l’Assemblée législative de l’Ontario ce lundi à Toronto pour le début d’une nouvelle session parlementaire.

C’est la première fois qu’ils siègent depuis que les progressistes-conservateurs ont remporté un deuxième gouvernement majoritaire lors des élections générales tenues au début du mois de juin.

Le premier point à l’ordre du jour est l’élection d’un président de l’Assemblée, et deux conservateurs se disputent le poste : Ted Arnott, qui occupe ce poste depuis quatre ans, et Nina Tangri, qui a été ministre associée des petites entreprises et de la réduction de la bureaucratie.

Mardi, il y aura lecture d’un discours du Trône, qui exposera le nouveau programme du gouvernement, suivi du budget, qui devrait être en grande partie inchangé par rapport au moment où il a été présenté au printemps, mais qui n’a pu être adopté avant les élections.

Le budget est toutefois réintroduit au milieu d’une crise de dotation en personnel de santé qui a vu les salles d’urgence de toute la province fermer pendant des heures ou des jours à la fois, ainsi qu’une inflation beaucoup plus élevée que lors de son dépôt initial.

Le discours du Trône devrait tenir compte de ces circonstances changeantes, mais il n’est pas clair si de nouvelles mesures seront ajoutées pour y faire face.

Les groupes d’infirmières et les politiciens de l’opposition ont appelé le gouvernement à abroger la législation adoptée en 2019 qui plafonnait les augmentations de salaire des infirmières et des autres travailleurs du secteur public pendant trois ans, afin d’atténuer la pénurie de personnel.