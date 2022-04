Ontario: les libéraux promettent d’interdire les armes de poing dans la province

TORONTO — Le chef libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, a déclaré qu’il interdirait les armes de poing dans toute la province au cours de sa première année au pouvoir, bien qu’il n’ait pas donné de détails sur la façon dont il procéderait.

Il a indiqué que si les libéraux gagnaient les élections provinciales du 2 juin, il interdirait la vente, la possession, le transport et l’entreposage d’armes de poing.

Lorsqu’on lui a demandé des détails, M. Del Duca a déclaré qu’il travaillerait avec les gouvernements fédéral et municipaux et qu’il «examinerait toutes les options» pour pouvoir le faire le plus rapidement possible.

Les libéraux promettent également de participer à un programme de rachat fédéral et de s’associer au gouvernement fédéral pour empêcher la contrebande d’armes à la frontière, bien que M. Del Duca n’ait pas non plus donné de détails sur la manière dont cet engagement serait accompli.

Le premier ministre Doug Ford a fait part de son opposition à l’interdiction des armes de poing et alors que M. Del Duca affirme que la violence par ces armes «devient incontrôlable» sous le gouvernement Ford, les statistiques de la police de Toronto montrent une diminution des fusillades et des crimes commis avec des armes de poing au cours des deux dernières années.

Le NPD affirme que la cheffe du parti, Andrea Horwath, réclame depuis longtemps des mesures similaires et critique les libéraux pour ne pas les avoir mises en œuvre pendant les 15 années où ils étaient au gouvernement.