Ontario: les candidatures aux élections municipales peuvent maintenant être déposées

TORONTO — Les résidants de l’Ontario qui souhaitent se présenter aux élections municipales pour des postes de maire, de conseiller ou de commissaire de conseil scolaire dans toute la province peuvent désormais déposer leur candidature.

La période de dépôt a techniquement commencé le 1er mai, mais comme les bureaux du greffier ne sont pas ouverts le week-end, les candidatures ont commencé à être acceptées lundi matin.

Les élections municipales de 2022 devraient avoir lieu le 24 octobre dans tout l’Ontario.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 19 août pour s’inscrire et soumettre les documents requis.

Jusqu’à ce qu’une nomination soit déposée, une personne ne peut pas collecter ou dépenser de l’argent pour sa campagne.

À Toronto, le maire John Tory a annoncé en mars qu’il solliciterait un troisième mandat.

M. Tory a été élu pour la première fois en 2014 et à nouveau en 2018. S’il est réélu et complète le mandat de quatre ans, il deviendra le maire de Toronto ayant servi le plus longtemps.

À Ottawa, le maire Jim Watson a déclaré en décembre qu’il ne se représenterait pas. En octobre, M. Watson aura été maire pendant 12 ans.

La décision de M. Watson ouvre la porte à quelqu’un de nouveau pour assumer le rôle ou encore à un visage familier pour faire un retour dans la chaise du maire. Bob Chiarelli, qui était devenu le premier maire de la ville fusionnée d’Ottawa en 2000 et qui a servi deux mandats, lance sa campagne lundi.

Le cycle des élections municipales démarre au moment où la campagne électorale provinciale de l’Ontario devrait débuter cette semaine.