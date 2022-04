Ontario: 4e dose vaccinale contre la COVID-19 offerte aux 60 ans et plus ce jeudi

TORONTO — Les Ontariens âgés de 60 ans et plus peuvent commencer ce jeudi à prendre rendez-vous pour une quatrième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Au Québec, cette possibilité sera offerte aux sexagénaires à compter de lundi prochain.

En Ontario, les membres des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur ménage âgés de 18 ans et plus peuvent également commencer à s’inscrire pour la quatrième dose, qui est offerte à un intervalle recommandé de cinq mois après la première injection de rappel.

Les Ontariens peuvent prendre rendez-vous via le portail provincial des vaccins, les bureaux de santé publique dotés de systèmes de réservation distincts, les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones et certaines pharmacies.

Les quatrièmes doses sont déjà disponibles pour les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée et les personnes immunosupprimées en Ontario.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré qu’une quatrième dose fournit une couche supplémentaire de protection contre le variant BA.2.

Le déploiement intervient alors que les hospitalisations augmentent en Ontario, de 40% d’une semaine à l’autre, et que la surveillance des eaux usées suggère que l’activité de la COVID-19 est presque la même qu’au pic de la cinquième vague, en janvier dernier.

Cela survient également lorsque l’administration des troisièmes doses a ralenti. Environ 96 % des Ontariens âgés de 60 à 69 ans ont reçu deux doses, mais seulement 78 % ont reçu une dose de rappel.