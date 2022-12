Ontario: 4 morts dans l’incendie d’une maion de Hamilton, dont 2 enfants

HAMILTON — Quatre personnes, dont deux enfants, ont perdu la vie dans l’incendie d’une maison survenu tard jeudi soir à Hamilton, dans le sud de l’Ontario.

La police de Hamilton signale qu’elle a été appelée à intervenir lorsque le sinistre s’est produit dans le secteur de l’avenue Upper Gage et de la rue Rymal Est, peu après 23h00.

Six personnes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison et transportées à l’hôpital. Selon la police, deux adultes et deux enfants ont été déclarés morts, tandis que deux adultes reposent vendredi matin dans un état stable.

Les maisons adjacentes à celle qui a été incendiée ont été évacuées sans incident.

La police confirme que le Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario enquête.